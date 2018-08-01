Доехал домой и не оказался там: в Киеве ищут инженера-ученого

Скриншот сюжета (youtube.com/ТСН)

Его разыскивают уже шестой день

В Киеве пропал главный инженер научно-исследовательского института, 32-летний Сергей Примак, который был на банкете с коллегами по случаю дня рождения руководителя в прошлую пятницу, 27 июля, и не вернулся домой. Об этом сообщается в сюжете ТСН.

"Я не знаю, что с ним произошло, я не могу понять. Для меня это загадка, шок", - рассказала жена Сергея Оксана.

Последний раз он выходил на связь 27 июля около 22:00. Мужчина сообщил, что через час будет ехать домой. В ресторане, где он был, рассказали, что все разошлись не очень поздно и никаких инцидентов не происходило.

Видео: в Киеве ищут 32-летнего инженера-ученого, пропавшего после банкета

Знакомый водитель Сергея подвез его к дому на Троещине, но домой мужчина так и не дошел. Супруга рассказала, что в 23:00 его видела соседка лежащим возле дома. На следующий день неизвестный прислал коллегам Сергея семисекундное видео без звука. Жакет пропавшего нашли на автозаправочной станции в километре от его дома.

В нескольких районах развесили объявления с фотографией Сергея. Руководитель следственного отделения полиции Деснянского района Дмитрий Петровский рассказал, что есть свидетели, которые видели мужчину в том или ином месте.

В одну из больниц Голосеевского района поступило обращение мужчины, данные которого совпадают с данными инженера, но тот указал другой адрес проживания. После должного осмотра его отпустили, поскольку тогда запроса от полиции еще не было. Поиски еще длятся.

Напомним, известный певец, экс-участник группы "Динамит" Илья Зудин пропал перед концертом в Муроме. Его супруга рассказала, что музыкант по прибытии в Муром перестал выходить на связь.

Ранее сообщалось, что вНиколаеве обнаружили труп молодой женщины с признаками насильственной смерти.

До этого мы рассказывали, что вдова начала розыск свидетелей, которые видели убийство ее мужа.

Рекомендуем к просмотру:

Видео: Первая помощь при потере сознания