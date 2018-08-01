Доїхав додому і не опинився там: у Києві шукають інженера-вченого

Скріншот сюжету (youtube.com/ТСН)

Його розшукують вже шостий день

У Києві зник головний інженер науково-дослідного інституту, 32-річний Сергій Примак, який був на банкеті з колегами з нагоди дня народження керівника минулої п'ятниці, 27 липня, і не повернувся додому. Про це повідомляється в сюжеті ТСН.

"Я не знаю, що з ним сталося, я не можу зрозуміти. Для мене це загадка, шок", - розповіла дружина Сергія Оксана.

Останній раз він виходив на зв'язок 27 липня близько 22:00. Чоловік повідомив, що через годину буде їхати додому. У ресторані, де він був, розповіли, що всі розійшлися не дуже пізно і ніяких інцидентів не відбувалося.

Відео: у Києві шукають 32-річного інженера-вченого, який зник після банкету

Знайомий водій Сергія підвіз його до будинку на Троєщині, але додому чоловік так і не дійшов. Дружина розповіла, що во 23:00 його бачила сусідка лежачим біля будинку. На наступний день невідомий надіслав колегам Сергія семисекундне відео без звуку. Жакет зниклого знайшли на автозаправній станції в кілометрі від його будинку.

В декількох районах розвісили оголошення з фотографією Сергія. Керівник слідчого відділення поліції Деснянського району Дмитро Петровський розповів, що є свідки, які бачили чоловіка в тому чи іншому місці.

В одну з лікарень Голосіївського району надійшло звернення чоловіка, дані якого збігаються з даними інженера, але той вказав іншу адресу проживання. Після належного огляду його відпустили, оскільки тоді запиту від поліції ще не було. Пошуки ще тривають.

Нагадаємо, відомий співак, екс-учасник групи "Динаміт" Ілля Зудін пропав перед концертом в Муромі. Його дружина розповіла, що музикант після прибуття в Муром перестав виходити на зв'язок.

Раніше повідомлялося, що в Николаєві виявили труп молодої жінки з ознаками насильницької смерті.

До цього ми розповідали, що вдова почала розшук свідків, які бачили вбивство її чоловіка.

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