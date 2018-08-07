Втік з дому: у Маріуполі розшукали 10-річного мандрівника

Фото: pixabay.com/Greyerbaby

Хлопчика знайшли в 45 км від його міста

У Маріуполі Донецької області поліція знайшла десятирічного хлопчика, який втік з дому. До того, як його знайшли, дитина встигла пройти шлях в 45 км від міста. Про це повідомляє відділ комунікації поліції Донецької області.

У понеділок, 6 серпня, через напружені відносини з батьками хлопчик вирішив піти з дому.

Його шукали інспектори ювенальної превенції Центрального відділу та співробітники поліції. Були опрацьовані прилеглі території, залізничний та автовокзали. Також правоохоронці опитали друзів і знайомих зниклого хлопчика.

Через кілька годин його знайшли в Нікольському районі. Виявилося, що хлопчик гостював у родички. Про свої плани він нікому не розповів, взяв заощадження, сів на автобус і поїхав до тітки.

Правоохоронці провели бесіду з усіма членами сім'ї. На матір склали адміністративний протокол за ст. 184 - "Невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обов'язків по вихованню дітей".

Раніше повідомлялося, що під Києвом зникла дитина.

Нагадаємо, також в Києві зникла 15-річна дівчина.

До речі, в Києві шукають інженера-вченого. Зник головний інженер науково-дослідного інституту 32-річний Сергій Примак, який був на банкеті з колегами з нагоди дня народження керівника.

Що може трапиться під час поїздки на машині (відео: STYLER.rbc.ua)