Ушел в школу и не вернулся: под Киевом пропал ребенок (фото)

Полиция разыскивает 12-летнего мальчика
В Киевской области пропал мальчик 2006 года рождения Устим Зинченко. Об этом сообщили на странице "Киев Оперативный" в соцсети Facebook.
"Броварским отделом полиции ГУНП в Киевской области разыскивается Зинченко Устим Александрович, 2006 г.р. Приметы: рост 158 см, худощавого телосложения, волосы черные, густые, прямые, короткие, глаза карие, нос прямой, уши – оттопыренные", - рассказали в сети.
Фото: Устим Зинченко (facebook.com/KyivOperativ)
Отмечается, что мальчик был одет в черную футболку с рисунком в виде очага огня, черные джинсовые шорты, черные кроссовки Puma. Также при себе у него была сумка типа "бананка" черного цвета.
Сообщение об исчезновении 12-летнего мальчика также появилось в Службе розыска детей.
Отмечается, что 8 июля Устим пошел в учебное заведение в Броварах. Однако домой не вернулся.
Скриншот (missingchildren.org.ua)
В комментариях к публикации отметили, что мальчик пропадает не впервые.
Скриншот (facebook.com/KyivOperativ)
Скриншот поста (facebook.com/KyivOperativ)
Скриншот комментариев (facebook.com/KyivOperativ)
Ранее сообщалось, что в Киевской области нашли маленького ребенка. В сети разыскивают родителей девочки.
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