Ушел в школу и не вернулся: под Киевом пропал ребенок (фото)

Коллаж РБК-Украина

Полиция разыскивает 12-летнего мальчика

В Киевской области пропал мальчик 2006 года рождения Устим Зинченко. Об этом сообщили на странице "Киев Оперативный" в соцсети Facebook.

"Броварским отделом полиции ГУНП в Киевской области разыскивается Зинченко Устим Александрович, 2006 г.р. Приметы: рост 158 см, худощавого телосложения, волосы черные, густые, прямые, короткие, глаза карие, нос прямой, уши – оттопыренные", - рассказали в сети.

Фото: Устим Зинченко (facebook.com/KyivOperativ)

Отмечается, что мальчик был одет в черную футболку с рисунком в виде очага огня, черные джинсовые шорты, черные кроссовки Puma. Также при себе у него была сумка типа "бананка" черного цвета.

Сообщение об исчезновении 12-летнего мальчика также появилось в Службе розыска детей.

Отмечается, что 8 июля Устим пошел в учебное заведение в Броварах. Однако домой не вернулся.

Скриншот (missingchildren.org.ua)

В комментариях к публикации отметили, что мальчик пропадает не впервые.

Скриншот (facebook.com/KyivOperativ)

Скриншот поста (facebook.com/KyivOperativ)

Скриншот комментариев (facebook.com/KyivOperativ)

Ранее сообщалось, что в Киевской области нашли маленького ребенка. В сети разыскивают родителей девочки.

Акция за запрет производства меха в Украине (видео: STYLER.rbc.ua)