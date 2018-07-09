Пішов до школи і не повернувся: під Києвом зник хлопчик (фото)

Поліція розшукує 12-річну дитину
У Київській області зник хлопчик 2006 року народження Устим Зінченко. Про це повідомили на сторінці "Київ Оперативний" в соцмережі Facebook.
"Броварським відділом поліції ГУНП в Київській області розшукується Зінченко Устим Олександрович, 2006 р.н. Прикмети: зріст 158 см, худорлявої статури, волосся чорне, густе, пряме, коротке, очі карі, ніс прямий, вуха - відстовбурчені", - розповіли в мережі.
Фото: Устим Зінченко (facebook.com/KyivOperativ)
Відзначається, що хлопчик був одягнений в чорну футболку з малюнком у вигляді вогнища, чорні джинсові шорти, чорні кросівки Puma. Також при собі у нього була сумка типу "бананка" чорного кольору.
Повідомлення про зникнення 12-річного хлопчика також з'явилося в Службі розшуку дітей.
Зазначається, що 8 липня Устим пішов до навчального закладу в Броварах. Однак додому не повернувся.
Скріншот (missingchildren.org.ua)
У коментарях до публікації відзначили, що хлопчик зникає не вперше.
Скріншот (facebook.com/KyivOperativ)
Скріншот поста (facebook.com/KyivOperativ)
Скріншот коментарів (facebook.com/KyivOperativ)
Раніше повідомлялося, що в Київській області знайшли маленьку дитину. У мережі розшукують батьків дівчинки.
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