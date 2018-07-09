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Пішов до школи і не повернувся: під Києвом зник хлопчик (фото)

STYLERLIFE        09.07.2018 - 22:43
Колаж РБК-Україна
Колаж РБК-Україна

Поліція розшукує 12-річну дитину

У Київській області зник хлопчик 2006 року народження Устим Зінченко. Про це повідомили на сторінці "Київ Оперативний" в соцмережі Facebook.

"Броварським відділом поліції ГУНП в Київській області розшукується Зінченко Устим Олександрович, 2006 р.н. Прикмети: зріст 158 см, худорлявої статури, волосся чорне, густе, пряме, коротке, очі карі, ніс прямий, вуха - відстовбурчені", - розповіли в мережі.

Фото: Устим Зінченко (facebook.com/KyivOperativ)

Відзначається, що хлопчик був одягнений в чорну футболку з малюнком у вигляді вогнища, чорні джинсові шорти, чорні кросівки Puma. Також при собі у нього була сумка типу "бананка" чорного кольору.

Повідомлення про зникнення 12-річного хлопчика також з'явилося в Службі розшуку дітей.

Зазначається, що 8 липня Устим пішов до навчального закладу в Броварах. Однак додому не повернувся.

Скріншот (missingchildren.org.ua)

У коментарях до публікації відзначили, що хлопчик зникає не вперше.

Скріншот (facebook.com/KyivOperativ)

Скріншот поста (facebook.com/KyivOperativ)

Скріншот коментарів (facebook.com/KyivOperativ)

Раніше повідомлялося, що в Київській області знайшли маленьку дитину. У мережі розшукують батьків дівчинки.

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Теги: дитина, розыск, пропал человек
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