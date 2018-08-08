Спали на підлозі: у Донецькій області троє дітей виховувалися в жахливих умовах

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Батьки не дбали про харчування та лікування дітей

У Слов'янську Донецької області троє неповнолітніх дітей жили в диких умовах. Про це повідомляє "Сьогодні" з посиланням на прес-службу поліції Донецької області.

Двоє хлопчиків, 13 і 11 років, а також їх молодша сестра, які 9 років, змушені були спати на підлозі, так як ліжок та інших меблів у будинку не було. Всі троє дітей не мали елементарних понять про гігієну.

Крім того, відомо, що діти голодували, так як батьки не мають постійної роботи і не дбали ні про їжу, ні про медичне обслуговування. За словами сусідів, діти нерегулярно відвідували школу і постійно ходили обірвані.

Батьків трьох неповнолітніх дітей позбавили прав, над ними вже відбувся суд. А дітей із сім'ї вилучили і відправили в Центр соціально-психологічної реабілітації. Там їм повинні провести обстеження та встановити їх фізичний та психологічний стан.

Фото: ГУНП в Донецької області

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що в Одеській області вітчим розбещував 14-річну падчерку.

У поліцію звернулися родичі постраждалої 14-річної дівчинки. Правоохоронці допитали дитину. Вона розповіла, що вітчим протягом декількох місяців погрозами примушував її виконувати різні непристойні дії по відношенню до себе, зі свого боку робив те ж саме по відношенню до неї.

Залякана дівчина довгий час боялася розповісти кому-небудь, і зробила це тільки зараз. Зараз з нею працюють психологи.

А також ми повідомляли про те, що у Маріуполі Донецької області десятирічний хлопчик посварився з батьками пішов з дому. До того моменту, як його знайшли, він встиг подолати 45 кілометрів.

Відео: РБК-Україна