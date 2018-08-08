Спали на полу: в Донецкой области трое детей воспитывались в ужасных условиях

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Родители не заботились о питании и лечении детей

В Славянске Донецкой области трое несовершеннолетних детей жили в диких условиях. Об этом сообщает "Сегодня" со ссылкой на пресс-службу полиции Донецкой области.

Двое мальчиков, 13 и 11 лет, а также их младшая сестра, которой 9 лет, вынуждены были спать на полу, так как кроватей и другой мебели в доме не было. Все трое детей не имели элементарных понятий о гигиене.

Кроме того, известно, что дети голодали, так как оба родителя не имеют постоянной работы и не заботились ни о пропитании, ни о медицинском обслуживании. По словам соседей, дети нерегулярно посещали школу и постоянно ходили оборванные.

Родителей троих несовершеннолетних детей лишили прав, над ними уже состоялся суд. А детей из семьи изъяли и отправили в Центр социально-психологической реабилитации. Там им должны провести обследование и установить их физическое и психологическое состояние.

Фото: ГУНП в Донецкой области

Напомним, ранее мы писали о том, что в Одесской области отчим развращал 14-летнюю падчерицу.

В полицию обратились родственники пострадавшей 14-летней девочки. Правоохранители допросили ребенка. Она рассказала, что отчим на протяжении нескольких месяцев угрозами заставлял ее выполнять различные непристойные действия по отношению к себе, со своей стороны делал то же самое по отношению к ней.

Запуганная девушка долгое время боялась рассказать кому-нибудь, и сделала это только сейчас. Сейчас с ней работают психологи.

А также мы сообщали о том, что в Мариуполе Донецкой области десятилетний мальчик поссорился с родителями и ушел из дома. К тому моменту, как его нашли, он успел преодолеть 45 километров.

Видео: РБК-Украина