Ставили опыты в больнице: подробности о четырехлетнем мальчике, которого родители морили голодом

Коллаж (РБК-Украина)

Отец мальчика рассказал о том, что над ребенком в детстве ставили опыты

Вчера, 14 августа, стала известная история о четырехлетнем мальчике Владиславе, которого родители морили голодом. Отец ребенка – депутат районного совета - рассказал свою версию по поводу состояния здоровья сына. Об этом сообщается в сюжете ТСН.

Отец считает, что все это стало политической расправой за его позицию. Он сообщил, что Владик заболел, потому что в детстве над ним ставили опыты в больнице. "Обращались неоднократно к врачам – врачи игнорировали постоянно. Последний год я заметил, что ребенок очень худеть начал, я покупал, чтобы поддерживать иммунитет ребенка, витамины. Я считаю, что это последствия тех экспериментов, которые делала та медсестричка в этой больнице", - сказал Александр Мольченко.

Соседка и давняя подруга семьи Татьяна Алексеева сообщила, что мальчик имел все необходимое и в последнее время ел хорошо, а мать три-четыре раза на день его кормила.

Видео: youtube.com/ТСН

Заместитель главного врача Лидия Лищеновская рассказала о состоянии мальчика. "С таким малым весом кишечник работает, и вообще кишечная система и желудок работает не так, как нужно. Ферменты работают не так, как нужно, то через это все должны запустить", - отметила она.

"Хлебушка и водички – это все, что он просил есть. То есть, он знал только это питание", - сказала районный педиатр.

Участковый педиатр, которая узнала о состоянии мальчика во время осмотра другого 10-месячного ребенка в семье, добавила: "Я тридцать лет работаю, но такого не видела. Он загорожен был, чтобы он не просил, не надоедал".

На данный момент по данному факту открыто уголовное производство. Родителям грозит от двух до пяти лет ограничения свободы либо лишения свободы на такой же срок. Мальчика пока что откармливают в больнице. Чиновники планируют ходатайствовать об исключении его из семьи.

Напомним, под Киевом полиция задержала 36-летнего мужчину, который хотел изнасиловать восьмилетнюю девочку на глазах у ее же брата. Оказалось, что он был ранее судим за кражи и грабежи.

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