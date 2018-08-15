Ставили досліди в лікарні: подробиці щодо чотирирічного хлопчика, якого батьки морили голодом

Колаж (РБК-Україна)

Батько хлопчика розповів про те, що над дитиною в дитинстві ставили досліди

Вчора, 14 серпня, стала відома історія про чотирирічного хлопчика Владислава, якого батьки морили голодом. Батько дитини – депутат районної ради - розповів свою версію щодо стану здоров'я сина. Про це повідомляється в сюжеті ТСН.

Батько вважає, що все це стало політичною розправою за його позицію. Він повідомив, що Владік захворів, тому що в дитинстві над ним ставили досліди в лікарні. "Неодноразово зверталися до лікарів – лікарі ігнорували постійно. Останній рік я помітив, що дитина дуже почала худнути, я купував, щоб підтримувати імунітет дитини, вітаміни. Я вважаю, що це наслідки тих експериментів, які робила та медсестричка в цій лікарні", - сказав Олександр Мольченко.

Сусідка і давня подруга сім'ї Тетяна Алексєєва повідомила, що хлопчик мав все необхідне і останнім часом їв добре, а мати три-чотири рази на день його годувала.

Відео: youtube.com/ТСН

Заступник головного лікаря Лідія Лищеновська розповіла про стан хлопчика. "З такою малою вагою кишечник працює, і взагалі кишкова система і шлунок працює не так, як потрібно. Ферменти працюють не так, як треба, то через це всі повинні запустити", - зазначила вона.

"Хлібця і водички – це все, що він просив їсти. Тобто, він знав тільки це харчування", - сказала районний педіатр.

Дільничний педіатр, яка дізналася про стан хлопчика під час огляду іншої 10-місячної дитини в сім'ї, додала: "Я тридцять років працюю, а такого не бачила. Він був загороджений, щоб він не просив, не набридав".

На даний момент за даним фактом відкрито кримінальне провадження. Батькам загрожує від двох до п'яти років обмеження волі або позбавлення волі на такий же термін. Хлопчика поки що відгодовують у лікарні. Чиновники планують клопотати про виключення його з сім'ї.

Раніше ми писали про те, що в Хмельницькій області соцпрацівниця Наталія Легка поїла 67-річну пенсіонерку спиртним і морила голодом. Пенсіонерка вже встигла скласти заповіт, переписавши на соціальну працівницю все, що у неї було – будинок і землю.

Рекомендуємо до перегляду:

Відео: Міжнародний день безневинних дітей - жертв агресії