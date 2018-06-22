"Она заберет нас": дети, которых хотели продать за $35 тысяч, рассказали о горе-матери

Женщина пыталась продать своих детей, но ее задержали правоохранители

В Хмельницком горе-мать пыталась продать своих детей за $35 тыс. Малышам она сказала, что отправит их в приемную семью. Об этом сообщает ТСН.

"Мне не хватало, чтобы обеспечить детей всем. Я им сказала, что они идут в приемную семью, сказала, что они будут иметь все, чего у меня нет", - рассказала подозреваемая.

Дети думали, что попадут в богатую семью.

"Будет приезжать. Когда отцепится комиссия, она заберет нас", - говорят они.

Женщина находится под арестом.

"Мать намеревалась продать своих двоих несовершеннолетних детей за сумму 35 тысяч долларов США. Она хотела заработать денег, так как она объясняет, что не имела возможности их воспитывать, поэтому хотела этим заработать", - рассказал начальник отдела по расследованию преступлений следственного управления ГУНП в Хмельницкой области Игорь Бабий.

Видео: Женщина хотела продать детей (tsn.ua)

Дети находятся в больнице.

"Когда привезли их сюда, они не плакали, они были радостные. Сделаны все возможные обследования, болезни никакой у детей не выявлено", - рассказала заведующая педиатрическим отделением Дережнянской ЦРБ Татьяна Колодий.

Сама семья уже четыре года находится под опекой соцслужб. Отец детей часто пьянствовал, говорят чиновники, бил жену и детей.

Ранее сообщалось, что в Хмельницком горе-мать хотела продать двух своих детей.

Правоохранители получили оперативную информацию, что 27-летняя женщина подыскивает покупателя для продажи своих детей: 5-летней девочки и 7-летнего мальчика. Она хотела продать малышей за 35 тысяч долларов.

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