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В Хмельницком горе-мать хотела продать двух своих детей

STYLERLIFE        20.06.2018 - 21:20
Фото РБК-Украина
Фото РБК-Украина

Она хотела продать малышей за 35 тысяч долларов

В Хмельницком горе-мать хотела продать двух своих детей. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Украины.

Правоохранители получили оперативную информацию, что 27-летняя женщина подыскивает покупателя для продажи своих детей: 5-летней девочки и 7-летнего мальчика.

Она хотела продать малышей за 35 тысяч долларов.

Фото: npu.gov.ua

Кроме того, злоумышленница призналась, что младшего сына она планировала продать через полгода, когда тот подрастет.

Фото: npu.gov.ua

Полиция задержала горе-мать во время получения средств за продажу собственных детей.

Оперативники установили, что женщина имеет трех детей и ведет асоциальный образ жизни. В связи с этим социальными органами было принято решение о лишении ее родительских прав. Однако злоумышленница, чтобы опередить органы опеки, решили продать детей за 35 тысяч долларов США.

Фото: npu.gov.ua

По словам правоохранителей, сейчас решается вопрос об избрании женщине меры пресечения в виде содержания под стражей.

Малолетние дети переданы полицейскими подразделения по делам детей для дальнейшего помещения в детский приют.

Ранее сообщалось, что в Запорожье горе-мать хотела продать своего 15-летнего сына в трудовое рабство. Правоохранители задержали злоумышленницу сразу после передачи денег.

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Теги: дети, мать и ребенок, Хмельницкий
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