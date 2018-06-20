Она хотела продать малышей за 35 тысяч долларов
В Хмельницком горе-мать хотела продать двух своих детей. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Украины.
Правоохранители получили оперативную информацию, что 27-летняя женщина подыскивает покупателя для продажи своих детей: 5-летней девочки и 7-летнего мальчика.
Она хотела продать малышей за 35 тысяч долларов.
Фото: npu.gov.ua
Кроме того, злоумышленница призналась, что младшего сына она планировала продать через полгода, когда тот подрастет.
Фото: npu.gov.ua
Полиция задержала горе-мать во время получения средств за продажу собственных детей.
Оперативники установили, что женщина имеет трех детей и ведет асоциальный образ жизни. В связи с этим социальными органами было принято решение о лишении ее родительских прав. Однако злоумышленница, чтобы опередить органы опеки, решили продать детей за 35 тысяч долларов США.
Фото: npu.gov.ua
По словам правоохранителей, сейчас решается вопрос об избрании женщине меры пресечения в виде содержания под стражей.
Малолетние дети переданы полицейскими подразделения по делам детей для дальнейшего помещения в детский приют.
Ранее сообщалось, что в Запорожье горе-мать хотела продать своего 15-летнего сына в трудовое рабство. Правоохранители задержали злоумышленницу сразу после передачи денег.
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