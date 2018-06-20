У Хмельницькому горе-матір хотіла продати двох своїх дітей

Вона хотіла продати малюків за 35 тисяч доларів

У Хмельницькому горе-мати хотіла продати двох своїх дітей. Про це повідомляє прес-служба Нацполіції України.

Правоохоронці отримали оперативну інформацію, що 27-річна жінка підшукує покупця для продажу своїх дітей: 5-річної дівчинки та 7-річного хлопчика.

Вона хотіла продати малюків за 35 тисяч доларів.

Фото: npu.gov.ua

Крім того, зловмисниця зізналася, що наймолодшого сина вона планувала продати через півроку, коли той підросте.

Фото: npu.gov.ua

Поліція затримала горе-матір під час отримання коштів за продаж власних дітей.

Оперативники встановили, що жінка має трьох дітей та веде асоціальний спосіб життя. У зв’язку з цим соціальними органами було прийнято рішення про позбавлення її батьківських прав. Проте зловмисниця, аби випередити органи опіки, вирішили продати дітей за 35 тисяч доларів США.

Фото: npu.gov.ua

За словами правоохоронців, наразі вирішується питання про обрання жінці запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Малолітні діти передані поліцейськими до підрозділу у справах дітей для подальшого поміщення до дитячого притулку.

Раніше повідомлялося, що в Запоріжжі горе-мати хотіла продати свого 15-річного сина в трудове рабство. Правоохоронці затримали зловмисницю одразу після передачі грошей.

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