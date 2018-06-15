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В Запоріжжі горе-мати хотіла продати свого 15-річного сина (фото)

STYLERLIFE        15.06.2018 - 09:58
Фото: РБК-Україна
Фото: РБК-Україна

Правоохоронці затримали жінку "на гарячому", коли вона отримувала гроші

В Запоріжжі горе-мати хотіла продати свого 15-річного сина за 50 тисяч гривень. Про це передає прес-служба поліції Запорізької області.

Правоохоронці затримали зловмисницю одразу після передачі грошей.

Нею виявилася мешканка Запоріжжя 1969 року народження. Родина перебуває на обліку служби у справах дітей Олександрівського району міста Запоріжжя. Жінку неодноразово притягували до адміністративної відповідальності за невиконання обов’язків щодо виховання дітей.

Фото: zp.npu.gov.ua

Встановлено, що фігурантка запропонувала громадянці купити у неї її неповнолітнього сина, 2003 року народження. Зловмисниця хотіла за сина 50 тисяч гривень.    

"Затримали зловмисницю одразу після передачі їй грошей за дитину. Речові докази вилучено. Жінку затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України та направили до ізолятора тимчасового тримання", - відзначили в прес-службі поліції.

Фото: zp.npu.gov.ua

Горе-матері загрожує від п'яти до дванадцяти років з конфіскацією майна або без такої. Триває досудове розслідування.

Фото: zp.npu.gov.ua

Співробітникі ювенальної превенції поліції Запорізької області передали хлопчика до Центру соціально-психологічної реабілітації дітей. Життю та здоров’ю дитини нічого не загрожує.

Фото: zp.npu.gov.ua

Раніше повідомлялося, що у Черкаській області правоохоронці запобігли продажу новонародженої дитини. 29-річна жінка намагалася продати свою дитину за 140 тис. гривень.

У жінки вже є двоє дітей віком шести та восьми років. Вона вирішила продати немовля, аби покращити своє матеріальне становище.

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Теги: дитина, мать и ребенок
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