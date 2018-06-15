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В Запорожье горе-мать хотела продать своего 15-летнего сына (фото)

STYLERLIFE        15.06.2018 - 09:58
Фото: РБК-Украина
Фото: РБК-Украина

Правоохранители задержали женщину "на горячем", когда она получала деньги

В Запорожье горе-мать хотела продать своего 15-летнего сына за 50 тысяч гривен. Об этом передает пресс-служба полиции Запорожской области.

Правоохранители задержали злоумышленницу сразу после передачи денег.

Ею оказалась жительница Запорожья 1969 года рождения. Семья находится на учете службы по делам детей Днепровского района города Запорожья. Женщину неоднократно привлекали к административной ответственности за невыполнение обязанностей относительно воспитания детей.

Фото: zp.npu.gov.ua

Установлено, что фигурантка предложила гражданке купить у нее ее несовершеннолетнего сына, 2003 года рождения. Злоумышленница хотела за сына 50 тысяч гривен.

"Задержали злоумышленницу сразу после передачи ей денег за ребенка. Вещественные доказательства изъяты. Женщину задержали в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины и направили в изолятор временного содержания", - отметили в пресс-службе полиции.

Фото: zp.npu.gov.ua

Горе-матери грозит от пяти до двенадцати лет с конфискацией имущества или без таковой. Продолжается досудебное расследование.

Фото: zp.npu.gov.ua

Сотрудники ювенальной превенции полиции Запорожской области передали мальчика в Центр социально-психологической реабилитации детей. Жизни и здоровью ребенка ничего не угрожает.

Фото: zp.npu.gov.ua

Ранее сообщалось, что в Черкасской области правоохранители предотвратили продажу новорожденного ребенка. 29-летняя женщина пыталась продать своего ребенка за 140 тыс. гривен.

У женщины уже есть двое детей в возрасте шести и восьми лет. Она решила продать младенца, чтобы улучшить свое материальное положение.

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Теги: ребенок, мать и ребенок
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