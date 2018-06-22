"Вона забере нас": діти, яких хотіли продати за $35 тисяч, розповіли про горе-матір

Жінка намагалася продати своїх дітей, але її затримали правоохоронці

Хмельницькому горе-мати намагалася продати своїх дітей за $35 тис. Малюкам вона сказала, що відправить їх у прийомну сім'ю. Про це повідомляє ТСН.

"Мені не вистачало, щоб забезпечити дітей усім. Я їм сказала, що вони йдуть в прийомну сім'ю, сказала, що вони будуть мати все, чого у мене немає", - розповіла підозрювана.

Діти думали, що потраплять в багату сім'ю.

"Буде приїжджати. Коли відчепиться комісія, вона забере нас", - кажуть вони.

Жінка знаходиться під арештом.

"Мати намір продати своїх двох неповнолітніх дітей за суму 35 тисяч доларів США. Вона хотіла заробити грошей, так як вона пояснює, що не мала можливості їх виховувати, тому хотіла цим заробити", - розповів начальник відділу з розслідування злочинів слідчого управління ГУНП у Хмельницькій області Ігор Бабій.

Відео: Жінка хотіла продати дітей (tsn.ua)

Діти знаходяться у лікарні.

"Коли привезли їх сюди, вони не плакали, вони були радісні. Зроблені всі можливі обстеження, ніякої хвороби у дітей не виявлено", - розповіла завідуюча педіатричним відділенням Дережнянской ЦРЛ Тетяна Колодій.

Сама сім'я вже чотири роки перебуває під опікою соцслужб. Батько дітей часто пиячив, кажуть чиновники, бив дружину і дітей.

Раніше повідомлялося, що у Хмельницькому горе-мати хотіла продати двох своїх дітей.

Правоохоронці отримали оперативну інформацію, що 27-річна жінка підшукує покупця для продажу своїх дітей: 5-річної дівчинки та 7-річного хлопчика. Вона хотіла продати малюків за 35 тисяч доларів.

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