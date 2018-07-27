"Опять из шахты достали": боевики "ДНР" "попались" на очередной лжи с оружием

Фото: facebook.com-abazia

Террористы прокололись с российским оружием

Боевиков "ДНР" поймали на очередной лжи. Террористы забыли спрятать российское оружие, когда снимали репортаж. Об этом рассказал офицер ВСУ Анатолий Штефан Штирлиц на своей странице в Facebook.

Видео: Боевики "ДНР" забыли убртать оружие (youtube.com/Юрий Котенок)

"Русское оружие? Нет, это опять из шахты достали. Очередное доказательство так называемой гуманитарной помощи российских небратьев "мирным" шахтерам оккупационных войск. В 1998 - 1999 годах до гранатомета РПГ-7в1 был разработан выстрел ОГ-7В с калиберной осколочной гранатой (ведущий конструктор Н.Н. Коновал)", – написал он.

Скриншот (facebook.com/ukrop.bc)

Офицер добавил, что выстрел предназначен для подавления живой силы, расположенной на открытой местности, в укрытиях полевого типа и зданиях, для поражения небронированной техники.

"Граната не имеет реактивного двигателя, ее калибр - 40 мм, масса выстрела - 2,0 кг. Выстрел комплектуется штатным метательным зарядом ПГ-7ПМ. Ну и ссылки на видео, где небратья немного прое*али спрятать выстрелы", – отметил офицер.

Скриншот поста (facebook.com/ukrop.bc)

По словам, Виктории Руденко, военнослужащей ВСУ, 26 июля зашел очередной "гумконвой" из РФ на Донбассе.

"Мамой клянусь, я шахтер и всю ту хрень за моей спиной я в шахте нашел". Кстати, сегодня зашел очередной конвой с мордора, так что мы увидим всякие разные плюшки у сепаров. Ну и привет, очередное обострение", – написала она.

Скриншот поста (facebook.com/Viktoriya Rudenko)

Ранее в "ЛНР" выявили фейковую танковую роту.

Офицер ВСУ Анатолий Штефан, с позыным "Штирлиц", осветил на своей странице в Facebook несколько событий, произошедших на территории оккупированного Донбасса: несуществующая танковая рота, смерть "народного мэра" Александра Шмальца и самоподрыв боевика в Луганске.

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