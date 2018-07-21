"Была только на бумаге": в "ЛНР" выявили фейковую танковую роту

Фото: twitter.com GirkinGirkin

В соцсети офицер ВСУ осветил информацию о несуществующей танковой роте в Луганске и пополнение в "200-й бригаде" у боевиков

Офицер ВСУ Анатолий Штефан, с позыным "Штирлиц", осветил на своей странице в Facebook несколько событий, произошедших на территории оккупированного Донбасса: несуществующая танковая рота, смерть "народного мэра" Александра Шмальца и самоподрыв боевика в Луганске.

Вот как "Штирлиц" отнесся к новости о том, что умер "народный мэр" Свердловска: "200-я бригада (своеобразный список погибших на Донбассе боевиков) 18.07.18 пополнилась очередным дембелем, самоликвидировался пособник российско-оккупационных войск, "народный мэр" г. Свердловск Александр Шмальц. Активно выступал в проведении сепаратистского референдума и оккупации Украины". Его публикация вызвала классические для этой группы комментарии: "утилизация прошла успешно отчитался захарченко Плешивому!", "зраднику, залізобетон".

Скриншот публикаций Анатолия Штефана (facebook.com/Анатолий Штефан Штирлиц)

Так же Анатолий Штефан написал и о подорвавшем себя боевике, Иване Царике: "Воин Дырляндии - бери пример с Ивана! Иван Царик, 1981 г.р., житель Луганска, подорвал себя гранатой РГД-5. Граната осталась после прохождения службы в рядах оккупантов "НМ ЛНР". Ждём вступления в ряды 200-ой бригады, очень ждём Ваня!". Подписчики офицера прокомментировали и эту новость в своем стиле: "а чого не міг зайти до друга？чого сам?", "Ваня дуже хотів "мачіть хахлоф", але таких не знайшлося, тому ваня прийняв рішення замочити себе".

Скриншот публикаций Анатолия Штефана (facebook.com/Анатолий Штефан Штирлиц)

"Штирлиц" не пропустил мимо и новость о фейковой танковой роте в так называемом "ЛНР": "ЧП в Луганде и фейковая танковая рота .В 2 АК "ЛНР" произошло ЧП в результате которого демобилизировались и присоединились к славной 200-ой бригаде парочка танкистов, а также псевдо офицеров. В ходе проверки российскими кураторами стало известно что одна из танковых рот была только на бумаге, на которую списывалось ГСМ, БК, денежное обеспечение из кармана российских оккупантов. Небратья в печали и удивлении как их нае..ли местные боевики. Ждём продолжения истории".

Кстати, недавно пользователей соцсети возмутило торжественное открытие детской площадки в прифронтовой зоне.

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