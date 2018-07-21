"Була лише на папері": "ЛНР" виявили фейковую танкову роту

Фото: twitter.com GirkinGirkin

У соцмережі офіцер ЗСУ висвітлив інформацію про неіснуючу танковій роті в Луганську і поповнення в "200-й бригаді" у бойовиків

Офіцер ЗСУ Анатолій Штефан, з позыным "Штірліц", висвітлив на своїй сторінці в Facebook кілька подій, що сталися на території окупованого Донбасу: неіснуюча танкова рота, смерть "народного мера" Олександра Шмальца і самопідрив бойовика в Луганську.

Ось як "Штірліц" поставився до новини про те, що помер "народний мер" Свердловська: "200-я бригада (своєрідний список загиблих на Донбасі бойовиків) 18.07.18 поповнилася черговим дембелем, самоліквідувався пособник російсько-німецьких окупаційних військ, "народний мер" р. Свердловськ Олександр Шмальц. Активно виступав у проведенні сепаратистського референдуму та окупації України". Його публікація викликала класичні для цієї групи коментарі: "утилізація пройшла успішно захарченко відзвітував Лисою!", "зраднику, залізобетон".

Скріншот публікацій Анатолія Штефана (facebook.com/Анатолій Штефан Штірліц)

Так само Анатолій Штефан написав і про подорвавшем себе бойовику, Івана Царике: "Воїн Дырляндии - бери приклад з Івана! Іван Царик, 1981 р., житель Луганська, підірвав себе гранатою РГД-5. Граната залишилася після проходження служби в рядах окупантів "НМ ЛНР". Чекаємо вступу в ряди 200-ої бригади, дуже чекаємо Ваня!". Підписники офіцера прокоментували цю новину у своєму стилі: "а чого не міг зайти до одного? чого сам?", "Іванко дуже хотів "мачіть хахлоф", але таких не знайшлося, тому ваня прийняв рішення замочити собі".

Скріншот публікацій Анатолія Штефана (facebook.com/Анатолій Штефан Штірліц)

"Штірліц" не пропустив повз і новина про фейкової танковій роті у так званому "ЛНР": "НП в Луганде і фейковая танкова рота .У 2 АК "ЛНР" сталася НП в результаті якого демобилизировались та приєдналися до славної 200-ій бригаді парочка танкістів, а також псевдо офіцерів. В ході перевірки російськими кураторами стало відомо, що одна з танкових рот була тільки на папері, на яку списувалося ПММ, БК, грошове забезпечення з кишені російських окупантів. Небратья в печалі і в подиві як їх нае..місцеві бойовики. Чекаємо продовження історії".

До речі, нещодавно користувачів соцмережі обурило урочисте відкриття дитячого майданчика у прифронтовій зоні.

Реокмендуем до перегляду: