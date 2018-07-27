"Знову з шахти дістали": бойовики "ДНР" "попалися" на черговий брехні зі зброєю

Фото: facebook.com-abazia

Терористи прокололися з російською зброєю

Бойовиків "ДНР" спіймали на черговий брехні. Терористи забули заховати російську зброю, коли знімали репортаж. Про це розповів офіцер ЗСУ Анатолій Штефан Штірліц на своїй сторінці в Facebook.

Відео: Бойовики "ДНР" забули убртать зброю (youtube.com/Юрий Кошеня)

"Русское зброя? Ні, це знову з шахти дістали. Черговий доказ так званої гуманітарної допомоги російських Небрат" мирним "шахтарям окупаційних військ. У 1998 - 1999 роках до гранатомета РПГ-7в1 був розроблений постріл ОГ-7В з каліберной осколкової гранатою (провідний конструктор М.М. Коновал)", - написав він.

Скріншот (facebook.com/ukrop.bc)

Офіцер додав, що постріл призначений для придушення живої сили, розташованої на відкритій місцевості, в укриттях польового типу і будівлях, для ураження неброньованої техніки.

"Граната не має реактивного двигуна, її калібр - 40 мм, маса пострілу - 2,0 кг. Постріл комплектується штатним метальним зарядом ПГ-7ПМ. Ну і посилання на відео, де Небрат трохи прої*али заховати постріли", - зазначив офіцер.

Скріншот поста (facebook.com/ukrop.bc)

За словами, Вікторії Руденко, військовослужбовця ЗСУ, 26 липня зайшов черговий "гумконвой" з РФ на Донбасі.

"Мамою клянусь, я шахтар і всю ту хрень за моєю спиною я в шахті знайшов". До речі, сьогодні зайшов черговий конвой з Мордора, так що ми побачимо всякі різні плюшки у Сепар. Ну і привіт, чергове загострення", - написала вона.

Скріншот поста (facebook.com/Viktoriya Rudenko)

Раніше в "ЛНР" виявили фейковий танкову роту.

Офіцер ЗСУ Анатолій Штефан, з позиним "Штірліц", висвітлив на своїй сторінці в Facebook кілька подій, що сталися на території окупованого Донбасу: неіснуюча танкова рота, смерть "народного мера" Олександра Шмальца і самопідрив бойовика в Луганську.

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