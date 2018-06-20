Осадки только на западе: синоптики дали прогноз погоды на четверг, 21 июня

На большинстве территории Украины ожидается сухая солнечная погода
Синоптики рассказали, какой будет погода в Украине в четверг, 21 июня. Об этом передает Укргидрометцентр.
Согласно прогнозу синоптиков, в четверг, 21 июня, ожидается погода без осадков, кроме западного региона.
На западе местами возможен дождь и даже грозы. Температура ночью +13-18°, днем +27-32°.
Прогноз погоды на четверг, 21 июня (meteo.gov.ua)
В Киеве день пройдет без осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью 16-18°, днем около 30°.
На севере до +28...+31 днем и +15...+17 ночью.
В центре воздух прогреется до +29...+32.
На востоке обещают жару до +31...+34, без осадков.
В южных регионах будет жарче всего: +30...+35.
Фото: РБК-Украина
В оккупированном Крыму температура достигнет до +32...+34, погода солнечная, без осадков.
Ранее сообщалось, что синоптики уточнили прогноз на среду, 20 июня.
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