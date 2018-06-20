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Опади тільки на заході: синоптики дали прогноз погоди на четвер, 21 червня

STYLERLIFE        20.06.2018 - 16:40
Фото: pixabay.com
Фото: pixabay.com

На більшості території України очікується суха сонячна погода

Синоптики розповіли, якою буде погода в Україні у четвер, 21 червня. Про це передає Укргідрометцентр.

Згідно з прогнозом синоптиків, у четвер, 21 червня, очікується погода без опадів, крім західного регіону.

На заході місцями можливий дощ і навіть грози. Температура вночі +13-18°, вдень +27-32°.

Прогноз погоди на четвер, 21 червня (meteo.gov.ua)

У Києві дня пройде без опадів. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі 16-18°, вдень близько 30°.

На півночі до +28...+31 вдень та +15...+17 вночі.

У центрі повітря прогріється до +29...+32.

На сході обіцяють спеку до +31...+34, без опадів.

У південних регіонах буде спекотніше всього: +30...+35.

Фото: РБК-Україна

В окупованому Криму температура досягне до +32...+34, погода сонячна, без опадів.

Раніше повідомлялося, що синоптики уточнили прогноз на середу, 20 червня.

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Теги: погода, прогноз погоды
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