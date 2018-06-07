Без осадков: синоптики дали прогноз на 7 июня

По всей территории страны будет теплая погода

В Украине в четверг, 7 июня, ожидается теплая погода - до +27 градусов, без осадков. Об этом сообщает УНИАН.

Отмечается, что теплее всего будет на юге - до +27 градусов.

На востоке осадков также не ожидается, температура до +24. А вот жителей южных регионов ждет переменная облачность, хотя температура будет также до +27.

Фото: pixabay.com/Comfreak

На западе Украины без осадков, до +25 градусов.

В северных областях солнечно. Температура до +23.

В центре Украины без осадков, до +24 градусов.

Карта погоди (pogoda.unian.net)

Ранее синоптики уточнили прогноз на четверг. Погоду будет определять антициклон с центром над Беларусью. В Киеве будет сухо. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью составит +8+10, днем +20+22 градуса.

Срочная новость за 6 июня (видео: РБК-Украина)