Без опадів: синоптики дали прогноз на 7 червня

По всій території країни буде тепла погода

В Україні у четвер, 7 червня, очікується тепла погода - до +27 градусів, без опадів. Про це повідомляє УНІАН.

Зазначається, що найтепліше буде на півдні - до +27 градусів.

На сході опадів не очікується, температура до +24. А от жителів південних регіонів чекає мінлива хмарність, хоча температура буде до +27.

Фото: pixabay.com/Comfreak

На заході України без опадів, +25 градусів.

У північних областях сонячно. Температура до +23.

У центрі України без опадів, до +24 градусів.

Карта постривай (pogoda.unian.net)

Раніше синоптики уточнили прогноз на четвер. Погоду визначатиме антициклон з центром над Білорусією. У Києві буде сухо. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі становитиме +8+10, вдень +20+22 градуси.

Термінова новина за 6 червня (відео: РБК-Україна)