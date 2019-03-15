Осталось четверо детей: под Херсоном жена священника УПЦ МП свела счеты с жизнью

Женщина покончила жизнь самоубийством

В Новотроицком районе Херсонской области жителей села всколыхнуло трагическое известие: жена священника УПЦ МП свела счеты с жизнью. Об этом информирует Kherson.net.ua.

Уточняется, что настоятель храма пришел домой после службы и обнаружил бездыханное тело 38-летней супруги в петле из бельевой веревки, которая висела в ванной. У погибшей осталось четверо детей.

Местные не понимают, что могло сподвигнуть женщину на такой поступок. Есть версия, что самоубийство было совершено из-за конфликтов в семье. Однако говорят, что главу семьи всегда уважали за порядочность и доброжелательность, а потому такой вариант исключается.

Предсмертной записки жена священника не оставила и понять мотивы ее поступка сложно. До того женщина жаловалась на тяжелую жизнь, говорила, что ей сложно поднять на ноги четырех детей. Однако эти жалобы могли быть признаком длительной депрессии, которая переросла в психическое расстройство. Точной причины смерти выяснить пока не удалось.

Напомним, что в СИЗО Конотопа арестант повесился на простыне. По предварительной информации на теле покойного не обнаружено следов, свидетельствующих о насильственной смерти, кроме следов от повешения.

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