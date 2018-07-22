"Остался лежать в посадке": работа украинского снайпера по врагу восхитила сеть (фото)

Фото: ООС на Донбассе (facebook.com/28brigade)

Украинский военный "представил, что он мистер Пропер"

Украинский военнослужащий на Донбассе "очистил подконтрольную ему территорию от грязи", ликвидировав террориста боевиков. Об этом сообщила военнослужащая Вооруженных сил Украины (ВСУ) Виктория Руденко на своей странице в Facebook.

"Очень кратко... Одна запоребриковая п*даль осталась лежать в посадке, потому что пулеметчик Сергей представил себе, что он "Мистер Пропер"... Ну, и очистил подконтрольный ему участок от "грязи", - сказала она.

Фото: скриншот поста (facebook.com/Виктория Руденко)

В то же время пользователи сети поспешили высказать свое мнение по данному поводу.

"А нех…шастать. В смысле, удачи", - сказал пользователь Александр Бортник.

"Таки да. Не нужно блуждать где попало", - подчеркнула юзер Лера Громова.

Фото: скриншот комментариев (facebook.com/Виктория Руденко)

Кстати, офицер ВСУ Анатолий Штефан, с позыным "Штирлиц", осветил на своей странице в Facebook несколько событий, произошедших на территории оккупированного Донбасса: несуществующая танковая рота, смерть "народного мэра" Александра Шмальца и самоподрыв боевика в Луганске.

Так, он написал о подорвавшем себя боевике, Иване Царике: "Воин Дырляндии - бери пример с Ивана! Иван Царик, 1981 г.р., житель Луганска, подорвал себя гранатой РГД-5. Граната осталась после прохождения службы в рядах оккупантов "НМ ЛНР". Ждём вступления в ряды 200-ой бригады, очень ждём Ваня!".

Смешные ситуации с участием девушек за рулем (video.rbc.ua)