"Залишився лежати в посадці": робота українського снайпера по ворогу захопила мережу (фото)

Фото: ООС на Донбасі (facebook.com/28brigade)

Український військовий "уявив, що він містер Пропер"

Український військовослужбовець на Донбасі "очистив підконтрольну йому територію від бруду", ліквідувавши терориста бойовиків. Про це повідомила військовослужбовець Збройних сил України (ЗСУ) Вікторія Руденко на своїй сторінці в Facebook.

"Дуже коротко... Одне запоребриковая п*дло залишилося лежати в посадці, тому що кулеметник Сергій уявив собі, що він "Містер Пропер"... Ну, і очистив підконтрольний йому ділянку від "бруду", - сказала вона.

Фото: скріншот поста (facebook.com/Виктория Руденко)

У той же час користувачі мережі поспішили висловити свою думку з даного приводу.

"А нех...шастати. У сенсі, нехай щастить", - сказав користувач Олександр Бортник.

"Такі так. Не потрібно блукати де потрапило", - підкреслила юзер Лера Громова.

Фото: скріншот коментарів (facebook.com/Виктория Руденко)

До речі, офіцер ЗСУ Анатолій Штефан, з позыным "Штірліц", висвітлив на своїй сторінці в Facebook кілька подій, що сталися на території окупованого Донбасу: неіснуюча танкова рота, смерть "народного мера" Олександра Шмальца і самопідрив бойовика в Луганську.

Так, він написав про бойовика, який себе підірвав, Івана Царика: "Воїн Дирляндії - бери приклад з Івана! Іван Царик, 1981 р., житель Луганська, підірвав себе гранатою РГД-5. Граната залишилася після проходження служби в рядах окупантів "НМ ЛНР". Чекаємо вступу в ряди 200-ої бригади, дуже чекаємо Ваня!".

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