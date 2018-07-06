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"Оставил деньги и документы": в Киеве пропал студент (фото)

STYLERLIFE        06.07.2018 - 10:37
Коллаж РБК-Украина
Коллаж РБК-Украина

Парень ушел из общежития и не вернулся

В Киеве разыскивают 21-летнего студента КНУ имени Тараса Шевченко Вадима Скипу, который пропал во вторник, 3 июля. Об этом сообщили на странице сообщества "Киев Оперативный" в Facebook.

Последний раз парня видели 3 июля, когда он ушел из общежития и не вернулся.

Фото: Вадим Скипа (facebook.com/KyivOperativ)

"Пропал человек! Скипа Вадим, студент факультета РЭКС КНУ имени Тараса Шевченко. Высокий, худой, 21 год. Последний раз парня видели 3 июля, когда он вечером ушел из общежития (ул. Ломоносова, 35), оставив там телефон, деньги, документы", - сказано в сообщении.

При наличии любой информации о Вадиме просят обратиться в правоохранительные органы.

Скриншот поста (facebook.com/KyivOperativ)

Ранее сообщалось, что в Киеве пропал молодой парень.

"Срочно, нужна помощь! Пропал мой племянник, последнее время находился в городе Киеве, на связи нет уже несколько суток. Просьба ко всем неравнодушным, кто видел или имеет какую-либо информацию, звонить по номеру 0989124785. Зовут Михаил Сидько, 4 октября 1997 года рождения. Прошу огласки и помощи", - сказано в сообщении.

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Теги: пропал человек
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