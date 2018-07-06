"Залишив гроші і документи": у Києві зник студент (фото)

Хлопець пішов з гуртожитку і не повернувся
У Києві розшукують 21-річного студента КНУ імені Тараса Шевченка Вадима Скіпом, який пропав у вівторок, 3 липня. Про це повідомили на сторінці спільноти "Київ Оперативний" у Facebook.
Востаннє хлопця бачили 3 липня, коли він пішов з гуртожитку і не повернувся.
Фото: Вадим Скіпа (facebook.com/KyivOperativ)
"Пропав чоловік! Скіпа Вадим, студент факультету РЕКС КНУ імені Тараса Шевченка. Високий, худий, 21 рік. Востаннє хлопця бачили 3 липня, коли він увечері пішов з гуртожитку (вул. Ломоносова, 35), залишивши там телефон, гроші, документи", - сказано в повідомленні.
При наявності будь-якої інформації про Вадима просять звернутися в правоохоронні органи.
Скріншот поста (facebook.com/KyivOperativ)
Раніше повідомлялося, що у Києві зник молодий хлопець.
"Терміново потрібна допомога! Пропав мій племінник, останнім часом перебував у місті Києві, на зв'язку немає вже кілька діб. Прохання до всіх небайдужих, хто бачив чи має якусь інформацію, телефонуйте за номером 0989124785. Звати Михайло Сідько, 4 жовтня 1997 року народження. Прошу розголосу і допомоги", - сказано в повідомленні.
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