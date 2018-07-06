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"Залишив гроші і документи": у Києві зник студент (фото)

STYLERLIFE        06.07.2018 - 10:37
Колаж РБК-Україна
Колаж РБК-Україна

Хлопець пішов з гуртожитку і не повернувся

У Києві розшукують 21-річного студента КНУ імені Тараса Шевченка Вадима Скіпом, який пропав у вівторок, 3 липня. Про це повідомили на сторінці спільноти "Київ Оперативний" у Facebook.

Востаннє хлопця бачили 3 липня, коли він пішов з гуртожитку і не повернувся.

Фото: Вадим Скіпа (facebook.com/KyivOperativ)

"Пропав чоловік! Скіпа Вадим, студент факультету РЕКС КНУ імені Тараса Шевченка. Високий, худий, 21 рік. Востаннє хлопця бачили 3 липня, коли він увечері пішов з гуртожитку (вул. Ломоносова, 35), залишивши там телефон, гроші, документи", - сказано в повідомленні.

При наявності будь-якої інформації про Вадима просять звернутися в правоохоронні органи.

Скріншот поста (facebook.com/KyivOperativ)

Раніше повідомлялося, що у Києві зник молодий хлопець.

"Терміново потрібна допомога! Пропав мій племінник, останнім часом перебував у місті Києві, на зв'язку немає вже кілька діб. Прохання до всіх небайдужих, хто бачив чи має якусь інформацію, телефонуйте за номером 0989124785. Звати Михайло Сідько, 4 жовтня 1997 року народження. Прошу розголосу і допомоги", - сказано в повідомленні.

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Теги: пропал человек
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