Помогите найти: в Киеве пропал молодой парень

Связь с ним пропала пару суток назад

В Киеве пропал молодой парень. Об его исчезновении сообщила тетя, журналист Людмила Величко на своей странице в социальной сети Facebook.

Она написала, что связь с племянником пропала пару суток назад и никто не знает о его местонахождении.

"Срочно, нужна помощь! Пропал мой племянник, последнее время находился в городе Киеве, на связи нет уже несколько суток. Просьба ко всем неравнодушным, кто видел или имеет какую-либо информацию, звонить по номеру 0989124785. Зовут Михаил Сидько, 4 октября 1997 года рождения. Прошу огласки и помощи", - сказано в сообщении.

Скриншот поста (facebook.com/vlv)

Фото: Михаил Сидько (facebook.com/vlv)

Кроме того, Людмила написала, что заявление в полицию уже написала и призыв о помощи опубликован во многих сообществах.

Напомним, в Киеве пропал 19-летний студент.

Знакомые говорят, что он пошел на экзамен и не вернулся. Но в учебном заведении утверждают, что не видели парня в этот день. Сообщается, что при себе студент имел небольшую сумму денег.

"Последний раз 19-летнего Арсена видели 25 июня в 15:00. Любую информацию о пропавшем студенте можно сообщить в Telegram друга: @Karimanchik", - сказано в сообщении.

Люди тонут молча