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Допоможіть знайти: у Києві зник молодий хлопець

STYLERLIFE        30.06.2018 - 15:56
Фото: Загубилась людина (Колаж РБК-Україна)
Фото: Загубилась людина (Колаж РБК-Україна)

Зв'язок з ним пропав пару діб назад

У Києві пропав молодий хлопець. Про його зникнення повідомила тітка, журналіст Людмила Величко на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

Вона написала, що зв'язок з племінником пропав кілька діб тому і ніхто не знає про його місцезнаходження.

"Терміново потрібна допомога! Пропав мій племінник, останнім часом перебував у місті Києві, на зв'язку немає вже кілька діб. Прохання до всіх небайдужих, хто бачив чи має якусь інформацію, телефонуйте за номером 0989124785. Звати Михайло Сідько, 4 жовтня 1997 року народження. Прошу розголосу і допомоги", - сказано в повідомленні.

Скріншот поста (facebook.com/vlv)

Фото: Михайло Сідько (facebook.com/vlv)

Крім того, Людмила написала, що заяву в поліцію вже написала і заклик про допомогу опублікований у багатьох спільнотах.

Нагадаємо, у Києві зник 19-річний студент.

Знайомі кажуть, що він пішов на іспит і не повернувся. Але в навчальному закладі стверджують, що не бачили хлопця в цей день. Повідомляється, що при собі студент мав невелику суму грошей.

"Останній раз 19-річного Арсена бачили 25 червня о 15:00. Будь-яку інформацію про зниклого студента можна повідомити Telegram одного: @Karimanchik", - сказано в повідомленні.

Люди тонуть мовчки

У Києві зник 19-річний студент (фото) Допоможіть знайти: у Київській області зник пенсіонер (фото)
Теги: пропал человек, пропал
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