Оставили на уроках со сломанной рукой: родители обвиняют учителя в халатности

Школьница из Днепропетровской области получила перелом руки во время занятий в школе, но учительница забыла сообщить родителям и не обратилась к медикам. Девочке пришлось сидеть до конца занятий со сломанной рукой. Об этом сообщила мама девочки в паблике Батьки SOS.

Инцидент произошел в четверг, 21 марта, с ученицей пятого класса. Она пришла домой с перебинтованной рукой и рассказала, что упала и сильно ударилась. В больнице школьнице диагностировали перелом луче-запястной кости.

Мама девочки рассказала, что учительница забыла позвонить ей и сообщить о случившемся. Правда позже женщина все же связалась с классным руководителем, которая извинилась и сказала, что девочка сама не хотела идти домой.

После травмирования школьная медсестра перебинтовала девочке руку, но в медучреждение не обратилась. Когда же медсестра узнала от мамы ученицы, что травму оформили, как школьную, она расстроилась, что теперь ей придется писать очень много бумаг, чтобы объяснить произошедшее.

Школьницу со сломанной рукой оставили на уроках (скрин: facebook.com)

Пользователи сети посоветовали маме пострадавшей девочки пожаловаться на учителя в вышестоящие инстанции и инициировать проведение расследования.

"Школа должна провести расследование травмирования в тот же день. Спросите письменно у директора копию протокола", - посоветовала Ирина Филиппова.

"Травмы на производстве все руководители пытаются скрыть. А это - ребенок, учительница не права. Вашего ребенка и вас не пожалеют, так и вы действуйте без сожаления", - написала Ирина Тимошенко.

"Кости так просто не ломаются, пишите на них заявление, ребенка зашугали чтобы не рассказывала, что-то там не то", - заподозрил Валерий Секторплюс.

"Правильно, что оформили школьную травму. Еще и жалобу напишите, что вам не сообщили, а ребёнку не оказали надлежащую помощь", - посоветовала Мирослава Есипок.

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