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Использовал кастет: в Бердичеве школьника отправили в реанимацию

STYLERПроисшествия    22.03.2019 - 17:19
Использовал кастет: в Бердичеве школьника отправили в реанимацию
Избитый школьник в Бердичеве попал в реанимацию (коллаж РБК-Украина)

Избитый школьник не хотел признаваться родителям

Избитый 15-летний школьник попал в реанимацию после того, как на него набросился 14-летний ученик этой же школы. Агрессор несколько раз ударил парня по голове кулаком, в котором был зажат предмет - таким образом школьник сделал импровизированный кастет. Инцидент произошел в Бердичеве Житомирской области, сообщили в нацполиции.

Известно, что мальчик не сразу признался родителям в том, что его избили. Он сказал, что упал и ударился головой. Однако позже стало известно, что у него возник конфликт с 14-летним парнем.

Пострадавший ученик попал в больницу, а полиция разыскала нападавшего. Оказалось, что парень учится в школе экстерном и проявляет склонность к агрессии. Родители школьника развелись, а в новой семье мамы он чувствует себя лишним.

Сообщается, что с матерью парня неоднократно проводили профилактические беседы и уже дважды привлекали по статье 184 (невыполнение родителями или лицами, что их заменяют, обязанностей по воспитанию детей) Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Использовал кастет: в Бердичеве школьника отправили в реанимацию

Избитый школьник в Бердичеве попал в реанимацию (иллюстративное фото: РБК-Украина)

Все обстоятельства и причины расследуются. Стоит отметить, что содеянное квалифицируется, как тяжкое преступление, уголовная ответственность за которое наступает с 14-летнего возраста и предусматривает лишение свободы на срок от 5 до 8 лет.

Напомним, на Закарпатье школьницы жестоко избили подругу - у девочки диагностировали сотрясение мозга и ушибы мягких тканей. Драка произошла во время перерыва вне территории школы - на кладбище.

Ранее мы также писали о том, что в киевской гимназии №191 имени Павла Тычины избили ребенка, чтобы забрать у него бутерброды.

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