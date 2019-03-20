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Школьников киевской гимназии избивают за еду: подробности инцидента

STYLERЖизнь    20.03.2019 - 15:09
Школьников киевской гимназии избивают за еду: подробности инцидента
Фото: (коллаж РБК-Украина)

Ученик известного учреждения подвергся травле

В киевской гимназии №191 имени Павла Тычины избили ребенка. Об этом 20 марта сообщила мать пострадавшего Александра Качан в Facebook-cообществе "БАТЬКИ SOS".

"Причина абсолютно банальна - отбирали еду. Как оказалось позже, случай не единичный и происходит это на постоянной основе. Вчера, в нашем случае, это закончилось избиением моего сына. И это был не личный конфликт между двумя мальчиками, друзей моего сына держали и не подпускали на помощь, пока другие били", - рассказала женщина.

Она также отметила, что в последние дни ее ребенок отказывался ходить в школу, настойчиво просил деньги на еду, хотя Александра готовит все сама и дает еду сыну с собой.

"Мои планы: снимаю побои, планирую писать заявление на директора и в районный отдел образования. Планирую также писать заявление в полицию. Возможно кто-то имеет опыт, прошу поделиться и дать правовую помощь", - написала Александра.

Школьников киевской гимназии избивают за еду: подробности инцидентаФото: (facebook.com/БАТЬКИ SOS)

Сеть пришла в ужас от подобной истории. Пользователи принялись делиться советами и высказывать свое мнение касательно произошедшего, советуя не спускать виновникам с рук подобные вещи:

"Снять побои и сразу в полицию. Врачу указать, что травмы сделаны в школьное время и рассказать подробности. Полиция сама со школой разберется";

"Вроде престижная школа, я там когда-то училась... Никогда бы не подумала, что скатятся до такого...";

"Если эта ситуация попадает под буллинг (избиение), то он теперь наказывается";

"Жалобу на имя администрации надо подать обязательно, ибо, как показал недавний случай в харьковской школе, отсутствием письменных жалоб аргументируют уникальность ситуации, следовательно администрация ничего не знала и не могла знать.

Напомним, что в Мариуполе ученики 5-го класса зверски избили своего одноклассника. 

Ранее мы писали о том, что в Одессе школьники жестоко избили одноклассника и сняли это на видео.

А также рассказывали о том, что под Херсоном двоечники жестоко избили одноклассницу.

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