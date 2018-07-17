Осторожно: на рынках Украины появились просроченные продукты

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Обязательно проверяйте срок годности на упаковке

На украинских рынках появились продукты из Польши, Италии и других стран с отсутствием маркировки и истекшим сроком годности. Об этом сообщает "Сніданок 1+1".

В последнее время в продаже стало появляться много импортных продуктов, которые везут из Польши, Италии и других зарубежных стран. Зарубежные сладости и кофе привлекают покупателей своей яркой упаковкой и вполне доступной ценой, так они стоят существенно дешевле отечественных.

Однако, с такими продуктами нужно быть осторожными, так как за экономией скрывается угроза здоровью украинцев. Большинство таких продуктов – не маркированы, на них отсутствует специальная наклейка на украинском языке, которая информирует покупателя о составе продукта, сроках хранения и годности. А значит, этот продукт доставлен в Украину контрабандой.

Журналисты провели небольшой эксперимент на Подоле, где в киоске возле метро можно приобрести три шоколадки по 10 гривен. На вопрос о низкой цене, продавщица сообщила, что у продуктов подходит срок годности. По факту – если речь идет о сроке, то он истек еще несколько месяцев назад.

Такая же ситуация обстоит и сыром, который лежит на солнце вместо того, чтобы храниться в холодильнике. Его утилизировать должны были еще весной. Срок годности колбасы, которые купили журналисты, истек еще месяц назад.

"Она уже вся потекла. Отравление и кишечная палочка – это наименьшее, что вы можете получить. Потом лечение будет дорого стоить. А даже возместить эти убытки вы не сможете, потому что вы не взяли товарный чек", - предупредил заместитель председателя правления союза потребителей Украины Олег Цильвик.

За продажу таких продуктов несут ответственность и местные органы власти, так как на их территории осуществляется хозяйственная деятельность.

Видео: "Сніданок 1+1"

Во Львове возле нескольких рынков торгуют такими продуктами прямо из багажника автомобиля. А также арендуют небольшие магазинчики, которые так и называются "Товары из Италии" или "Товары из Польши". Находчивые предприниматели привозят из соседней Польши не только шоколад, кофе и другие сладости, а также соусы, колбасы, сосиски и рыбные консервы.

Во многих европейских странах существует практика, при которых торговые сети обязаны отдавать продукты, у которых заканчивается срок годности на благотворительность. И было бы неплохо, если бы этому примеру последовали и украинские законодатели.

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Видео: STYLER.rbc.ua