Обережно: на ринках України з'явилися прострочені продукти

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Обов'язково перевіряйте термін придатності на упаковці

На українських ринках з'явилися продукти з Польщі, Італії та інших країн з відсутністю маркування та вичерпаним терміном придатності. Про це повідомляє "Сніданок 1+1".

Останнім часом у продажу стало з'являтися багато імпортних продуктів, які везуть з Польщі, Італії та інших зарубіжних країн. Зарубіжні солодощі та кава приваблюють покупців своєю яскравою упаковкою і цілком доступною ціною, так як вони коштують істотно дешевше вітчизняних.

Однак, з такими продуктами потрібно бути обережними, так як за економією ховається загроза здоров'ю українців. Більшість таких продуктів – не марковані, на них відсутня спеціальна наклейка українською мовою, яка інформує покупця про склад продукту, терміни зберігання і придатності. А значить, цей продукт доставлений в Україну контрабандою.

Журналісти провели невеликий експеримент на Подолі, де в кіоску біля метро можна придбати три шоколадки по 10 гривень. На питання про низьку ціну, продавчиня повідомила, що у продуктів підходить термін придатності. За фактом – якщо мова йде про термін, то він закінчився ще кілька місяців назад.

Така ж ситуація і сиром, який лежить на сонці замість того, щоб зберігатися в холодильнику. Його утилізувати повинні були ще навесні. Термін придатності ковбаси, які купили журналісти, сплив ще місяць тому.

"Вона вже вся потекла. Отруєння і кишкова паличка – це найменше, що ви можете отримати. Потім лікування буде дорого коштувати. А навіть відшкодувати ці збитки ви не зможете, тому що ви не взяли товарний чек", - попередив заступник голови правління союзу споживачів України Олег Цільвік.

За продаж таких продуктів несуть відповідальність і місцеві органи влади, так як на їх території здійснюється господарська діяльність.

Відео: "Сніданок 1+1"

У Львові біля кількох ринків торгують такими продуктами прямо з багажника автомобіля. А також орендують невеликі магазинчики, які так і називаються "Товари з Італії" або "Товари з Польщі". Спритні підприємці привозять із сусідньої Польщі не тільки шоколад, каву та інші солодощі, а також соуси, ковбаси, сосиски і рибні консерви.

У багатьох європейських країнах існує практика, при яких торговельні мережі зобов'язані віддавати продукти, у яких закінчується термін придатності на благодійність. І було б непогано, якби цей приклад наслідували і українські законодавці.

До речі, лікар попередила про небезпеку ранніх кавунів.

Відео: STYLER.rbc.ua