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"От них не очень много осталось": в ЮАР львы съели браконьеров

STYLERLIFE        05.07.2018 - 21:36
Иллюстративное фото (pixabay.com/algraria)
Иллюстративное фото (pixabay.com/algraria)

Животные убили как минимум двух людей

В африканском заповеднике Сибуя львы убили как минимум двоих браконьеров. Об этом сообщает издание BBC.

Сотрудник парка рассказал, что предполагаемые браконьеры пробрались в заповедник в ночь с 1 на 2 июля. С собой у них имелось ружье с глушителем, топор, кусачки и запас еды на несколько дней. Эти вещи обычно носят с собой охотники за носорогами, которые убивают их и отрезают рога.

Ночью охранник услышал шум со стороны огороженной территории с шестью львами, но не отреагировал на это, поскольку львы часто шумят ночью в вольере.

Останки людей были найдены 3 июля, когда о них сообщил один из гидов заповедника. На данный момент неизвестно, сколько именно людей было убито.

"В данный момент мы не можем сказать, сколько их [браконьеров] было. От них не очень много осталось", - сказал владелец парка Ник Фокс BBC. Также он сообщил, что было найдено три пары ботинок, а львам пришлось вколоть транквилизатор, чтобы забрать человеческие останки.

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Теги: львы, Африка, заповедник, браконьеры
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