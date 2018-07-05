Социальные страницы
Курси валют
USD
26.38
Курс доллара
Покупка 26.09
Продажа 26.38
Межбанк ASK 26.37
Межбанк BID 26.35
НБУ 2642.98
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.92
Курс евро
Покупка 30.23
Продажа 30.92
Межбанк ASK 30.86
Межбанк BID 30.84
НБУ 3094.66
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.28
Курс рубля
Покупка 3.87
Продажа 4.28
НБУ 4.18
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.38
Курс доллара
Покупка 26.09
Продажа 26.38
Межбанк ASK 26.37
Межбанк BID 26.35
НБУ 2642.98
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.92
Курс евро
Покупка 30.23
Продажа 30.92
Межбанк ASK 30.86
Межбанк BID 30.84
НБУ 3094.66
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.28
Курс рубля
Покупка 3.87
Продажа 4.28
НБУ 4.18
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Точка зору
Лонгріди
Styler
Інтерв'ю

"Від них не дуже багато залишилося": у ПАР леви з'їли браконьєрів

STYLERLIFE        05.07.2018 - 21:36
Ілюстративне фото (pixabay.com/algraria)
Ілюстративне фото (pixabay.com/algraria)

Тварини вбили щонайменше двох людей

В африканському заповіднику Сібуя леви вбили щонайменше двох браконьєрів. Про це повідомляє видання BBC.

Співробітник парку розповів, що можливі браконьєри пробралися в заповідник у ніч з 1 на 2 липня. З собою у них малися рушниця з глушником, сокира, ножиці і запас їжі на кілька днів. Ці речі зазвичай носять з собою мисливці за носорогами, які вбивають їх і відрізають роги.

Вночі охоронець почув шум з боку обгородженої території з шістьма левами, але не відреагував на це, оскільки леви часто шумлять вночі у вольєрі.

Останки людей були знайдені 3 липня, коли про них повідомив один з гідів заповідника. На даний момент невідомо, скільки саме людей було вбито.

"В даний момент ми не можемо сказати, скільки їх [браконьєрів]. Від них не дуже багато залишилося", - сказав власник парку Нік Фокс BBC. Також він повідомив, що було знайдено три пари черевиків, а левам довелося вколоти транквілізатор, щоб забрати людські останки.

Нагадаємо, зоозахисник розповів, як в Україні тестують косметику на тваринах.

Рекомендуємо до перегляду:

Відео: акція за заборону виробництва хутра в Україні

В Африці вперше за десять років випав сніг (фото, відео) Масово ловили раків: у Сумській області спіймали браконьєрів
Теги: львы, Африка, заповедник, браконьеры
День Національної поліції України: як у Києві пройшли урочисті заходи (фоторепортаж)
"Ставали на коліна": у посольстві США до Героя України Ігоря Гордійчука вишикувалася черга
Стала відома причина смерті відомого гумориста і зірки КВК
"Немає там на що дивитися": Маркевич розкритикував збірну Росії
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся