"Від них не дуже багато залишилося": у ПАР леви з'їли браконьєрів

Тварини вбили щонайменше двох людей

В африканському заповіднику Сібуя леви вбили щонайменше двох браконьєрів. Про це повідомляє видання BBC.

Співробітник парку розповів, що можливі браконьєри пробралися в заповідник у ніч з 1 на 2 липня. З собою у них малися рушниця з глушником, сокира, ножиці і запас їжі на кілька днів. Ці речі зазвичай носять з собою мисливці за носорогами, які вбивають їх і відрізають роги.

Вночі охоронець почув шум з боку обгородженої території з шістьма левами, але не відреагував на це, оскільки леви часто шумлять вночі у вольєрі.

Останки людей були знайдені 3 липня, коли про них повідомив один з гідів заповідника. На даний момент невідомо, скільки саме людей було вбито.

"В даний момент ми не можемо сказати, скільки їх [браконьєрів]. Від них не дуже багато залишилося", - сказав власник парку Нік Фокс BBC. Також він повідомив, що було знайдено три пари черевиків, а левам довелося вколоти транквілізатор, щоб забрати людські останки.

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