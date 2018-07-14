"Отбросы, у вас ничего не получится": депутат рассказал о попытках поджечь его приемную (фото)

Фото: (pixabay.com/Pavlofox)

Политический деятель грубо высказался в ответ на попытку поджога имущества партии "Гражданская позиция – Черкасская область"

В субботу, 14 июля Руслан Зоря, член партии "Гражданская позиция" в Черкасской области, опубликовал сообщение в Facebook о попытке поджога его приемной. О случившемся депутат узнал из СМС-сообщения, которое пришло от очевидцев.

Фото: (facebook.com/zorya.ruslan)

В публикации депутата говорится о четырех попытках испортить собственность партии — вандализм при использовании красок из баллончика, поливание стен здания красной краской, забрасывание во двор этого же строения бутылки с бензином и попытка поджога.

Фото: (facebook.com/zorya.ruslan)

"В апреле 2016 после исключения Михаила Бинусова из депутатской фракции в городском совете на стенах неизвестные с помощью баллончика оставили надписи об измене. Октябрь 2017 года - в 10:00 к захоронению погибшего депутата стены облили ярко-красной краской. Я так понимаю, это делалось для соответствующих однозначных эмоций похоронной процессии, которая должна была проходить мимо здания. В апреле 2018 после того, как наша депутатская группа отказалась голосовать на сессии за земельные вопросы и поддержать промэрское большинство, во двор около этого же дома подбросили бутылку с бензином. Сегодняшний случай - четвертый. Приехав на место, я убедился, что все действительно так и есть. И это уже не психологическое давление и запугивание, а реальная попытка поджога", — написал депутат Черкасского городского совета.

Фото: (facebook.com/zorya.ruslan)

Кроме того, он назвал горе-вандалов "рукожопами" и считает, что именно из-за таких людей в городе плохо выполняются ремонтные и управленческие работы.

"Отбросы, у вас ничего не получится! Я родился в Черкассах, вырос здесь, живу в этом городе и никуда не собираюсь уезжать. Вы же - рукожопы в ремонте дорог, в кошении амброзии, в вывозе мусора, уборке снега, в реформировании, в управлении. Ваше рукожопоство и беспомощность просматривается во всем. Даже старый дом с первой попытки сжечь не смогли", — добавил нардеп.

Зоря сакцентировал внимание на том, что камера видеонаблюдения зафиксировала лицо поджигателя, однако соответствующие видеоматериалы на опубликовал.

"Камера видеонаблюдения зафиксировала лицо этого, с позволения сказать, поджигателя. Молодой короткостриженый парень с нескольких попыток так и не смог поджечь бензин, которым облил стену дома. Пешеходы, и компания людей, которая проходила мимо, мешали ему. Он отбегал за угол, потом возвращался и повторял попытку. Вот только невежда не знал, что бензин обладает способностью быстро испаряться, поэтому спички сжег зря, дом так и не загорелся. В этом вопросе надеюсь на работу полиции, которая обязательно должна идентифицировать юного преступника и выйдет на заказчиков", — добавил он.

Скриншот поста аккаунта facebook.com/zorya.ruslan

Депутат также сообщил, что за стеной в этом же здании проживает молодая семья с маленькими детьми. В соседних домах также живут еще несколько семей, потому поджог по большей части составлял опасность местным жителям, а не политической партии.

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Видео: (video.rbc.ua)