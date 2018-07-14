"Покидьки, у вас нічого не вийде": депутат розповів про спроби підпалити його приймальню (фото)

Фото: (pixabay.com/Pavlofox)

Політичний діяч грубо висловився у відповідь на спробу підпалу майна партії "Громадянська позиція – Черкаська область"

У суботу, 14 липня Руслан Зоря, член партії "Громадянська позиція" в Черкаській області, опублікував повідомлення Facebook про спробу підпалу його приймальні. Про подію депутат дізнався з СМС-повідомлення, яке надійшло від очевидців.

Фото: (facebook.com/zorya.ruslan)

У публікації депутата йдеться про чотири спроби зіпсувати власність партії — вандалізм при використанні фарб з балончика, поливання стін будівлі червоною фарбою, закидання у двір цієї ж будови пляшки з бензином та спроба підпалу.

Фото: (facebook.com/zorya.ruslan)

"В квітні 2016 року після виключення Михайла Бінусова з депутатської фракції в міській раді на стінах невідомі з балончика залишили надписи про зраду. Жовтень 2017-го – за 10 годин до поховання загиблого депутата – стіни облили яскраво-червоною фарбою. Я так розумію, це робилось задля відповідних однозначних емоцій похоронної процесії, яка мала проходити повз будівлю. У квітні 2018 після того, як наша депутатська група відмовилась голосувати на сесії за земельні питання й підтримати промерську більшість, на подвір’я біля цього ж будинку підкинули пляшку з бензином. Сьогоднішній випадок – четвертий. Приїхавши на місце, я переконався, що все дійсно так і є. І це вже не психологічний тиск та залякування, а реальна спроба підпалу", — написав депутат Черкаської міської ради.

Фото: (facebook.com/zorya.ruslan)

Крім того, він назвав горе-вандалів "рукожопами" і вважає, що саме через таких людей в місті погано виконуються ремонтні та управлінські роботи.

"Покидьки, у вас нічого не вийде! Я народився в Черкасах, виріс тут, живу в цьому місті і нікуди не збираюсь звідси їхати. Ви ж – рукожопі в ремонті доріг, в косінні амброзії, у вивезенні сміття, прибиранні снігу, в реформуванні, в управлінні. Ваше рукожопоство і безпорадність проглядається в усьому. Навіть стару хату з першої спроби спалити не змогли", — додав нардеп.

Зоря закцентував увагу на тому, що камера відеоспостереження зафіксувала обличчя палія, однак відповідні відеоматеріали на опублікував.

"Камера відеоспостереження зафіксувала обличчя цього, з дозволу сказати, палія. Молодий короткострижений хлопець з кількох спроб так і не зміг підпалити бензин, яким облив стіну будинку. Пішоходи, та компанія людей, яка проходила повз, заважали йому. Він відбігав за ріг, потім повертався й повторював спробу. От тільки неук не знав, що бензин має здатність швидко випаровуватись, тому сірники спалив дарма, дім так і не зайнявся. В цьому питанні сподіваюсь на роботу поліції, яка обов’язково має ідентифікувати юного злочинця і вийде на замовників", — добавив він.

Скріншот поста облікового запису facebook.com/zorya.ruslan

Депутат також повідомив, що за стіною в цьому ж будинку проживає молода сім'я з малими дітьми. У сусідніх будинках також живуть ще кілька сімей, тому підпал здебільшого становив небезпеку місцевим жителям, а не політичній партії.

Нагадаємо, що нещодавно молодь, яка відвідала фестиваль музики Atlas Weekend у Києві розповіла, що думає з приводу виборів.

Відео: (video.rbc.ua)