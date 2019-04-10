Он отдал жизнь за нас: в сети показали фотографию погибшего на Донбассе сапера

Во вторник, 9 апреля в Донецкой области во время разминирования территории погиб пиротехник ГСЧС Украины Бойцов Олег Леонидович.

Трагедия произошла около 10:30 утра возле села Зайцево Бахмутского района Донецкой области. Группа по пиротехническим работам ГСЧС Украины занималась разминированием территории возле водопровода насосной станции Северский-Донецк-Донбасс. Во время работы произошел взрыв. Старший лейтенант службы гражданской защиты Слепкань Д.Г и старший сержант службы гражданской защиты Безкоровайный Е.А получили ранения, а старшина службы гражданской защиты Бойцов Олег Леонидович погиб.

Олегу Бойцов родился в 1979 году, проживал в городе Славянске Донецкой области. У него осталась жена и двое детей.

"Вчера, 9 апреля 2019 года, поблизости села Зайцево Бахмутского района (так называемая "серая зона") во время разминирования местности на мине подорвалась группа пиротехников ГСЧС. Погиб старший сапер отделения пиротехнических работ Олег Бойцов. Без отца остались двое детей. Слава Герою!" – написала на своей странице в Faceebook журналист Татьяна Высоцкая и опубликовала фотографию героя Украины.

Бойцов Олег (facebook.com/ukrainews)

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