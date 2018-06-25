Отдых в Крыму не по карману: жители оккупированного Донецка пожаловались на зарплаты

В оккупированных городах вынуждены экономить, и не могут позволить себе отпуск

В оккупированном Донецке пожаловались на маленькие зарплаты. Жители не могут позволить себе отдых даже на местном курорте. Об этом сообщает российское издание MK.ru.

Жительница Донецка Татьяна пожаловалась, что ранее ее семья каждый год выезжала на море и получала путевки от предприятия, а сейчас не могут позволить себе отдых "даже на местном курорте".

"Да и ехать особо некуда, выбор невелик: либо Седово, либо отдых в России. Ейск, Анапа, Крым – все это не по карману, минимум тысяч тридцать нужно, чтобы отдохнуть семьей. Про Седово и думать не хочу, грязная лужа – вот что нам осталось. И дикие расценки задирают за проживание, потому что выбора у людей нет!" – отметила женщина.

По ее словам, средняя зарплата в городе составляет около 7500 рублей (около 3 тысяч гривен). Татьяна добавила, что двух зарплат едва хватает на жизнь. Она рассказала, что в прошлом году в российской Анапе цены были ниже, чем в оккупированном Донецке.

На зарплату также пожаловалась преподаватель Донецкого национального университета.

"Зарплата у меня скромная – 7 800 рублей полная ставка. У некоторых коллег в Макеевке и в других городах "ДНР" может чуть больше или меньше - рублей на двести. Вот, с этими деньгами и выкручиваемся, еще и отдых планируем", – рассказала женщина.

По информации издания, сотрудники так называемых "министерств" получают 12-14 тысяч рублей (около 5-6 тыс. грн). А на Донецком металлургическом заводе получают около 9 тыс. рублей.

В таких оккупированных городах, как Енакиево, Горловка, Харцызское и Макеевка, максимальная зарплата 6-7 тысяч рублей.

В издании отметили, что боевики получают ежемесячно около 15-20 тысяч рублей (6200-8200 гривен).

Ранее сообщалось, что в оккупированном Крыму признали провал туристического сезона.

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