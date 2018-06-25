Відпочинок в Криму не по кишені: жителі окупованого Донецька поскаржилися на зарплати

В окупованих містах змушені економити, і не можуть дозволити собі відпустку

В окупованому Донецьку поскаржилися на маленькі зарплати. Мешканці не можуть дозволити собі відпочинок, навіть, на місцевому курорті. Про це повідомляє російське видання MK.ru.

Мешканка Донецька Тетяна поскаржилася, що раніше її сім'я щороку виїжджала на море і отримувала путівки від підприємства, а зараз не можуть дозволити собі відпочинок "навіть на місцевому курорті".

"Так і їхати нікуди, вибір невеликий: або Сєдове, або відпочинок в Росії. Єйськ, Анапа, Крим – все це не по кишені, мінімум тисяч тридцять потрібно, щоб відпочити сім'єю. Про Сєдово і думати не хочу, брудна калюжа – ось що нам залишилося. І дикі ціни задирають за проживання, тому що вибору у людей немає!" – зазначила жінка.

За її словами, середня зарплата в місті становить близько 7500 рублів (близько 3 тисяч гривень). Тетяна додала, що двох зарплат ледве вистачає на життя. Вона розповіла, що в минулому році в російській Анапі ціни були нижчі, ніж в окупованому Донецьку.

На зарплату також поскаржилася викладач Донецького національного університету.

"Зарплата у мене скромна – 7 800 рублів повна ставка. У деяких колег у Макіївці й інших містах "ДНР" може трохи більше або менше - на двісті рублів. Ось з цими грошима і викручуємося, ще й відпочинок плануємо", – розповіла жінка.

За інформацією видання, співробітники так званих "міністерств" отримують 12-14 тисяч рублів (близько 5-6 тис. грн). А на Донецькому металургійному заводі отримують близько 9 тис. рублів.

У таких окупованих містах, як Єнакієве, Горлівка, Харцизьке і Макіївка, максимальна зарплата 6-7 тисяч рублів.

У виданні відзначили, що бойовики отримують щомісяця близько 15-20 тисяч рублів (6200-8200 гривень).

Раніше повідомлялося, що в окупованому Криму визнали провал туристичного сезону.

Скільки українських політв'язнів в РФ (відео: РБК-Україна)