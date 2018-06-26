"Отец был рядом": в сети скорбят по погибшему 20-летнему бойцу

Военного ранил вражеский снайпер на передовой

В понедельник, 25 июня, в больнице города Днепр умер украинский военный Руслан Баглык из города Тростянца Сумской области. Об этом на своей странице в Facebook сообщила советник председателя Днепропетровской ОГА Татьяна Губа.

Она сообщила, что боец получил крайне тяжелое ранение от пули вражеского снайпера 19 июня. Погибшему было всего 20 лет.

"Руслан ушел не приходя в сознание, рядом был отец... Врачи боролись до последней минуты... Выражаю искренние соболезнования семье, побратимам и всем кто боролся за жизнь Руслана", - написала Татьяна.

Скриншот поста (facebook.com/tpguba)

Пользователи соцсетей выразили сочувствие семье погибшего.

"Опять большое горе, опять ребенок погиб за нас, но увы к большому сожалению никто из "высокопоставленных лиц" так и не узнает, кем был этот парнишка, потому что деньги затуманили разум.... Единственное, что утешает, что на всех будет суд Божий.... Прости нас, Руслан, и покойся в объятиях Господа", - написала Наталья Пальцева.

Скриншот комментариев (facebook.com/tpguba)

Ранее сообщалось, что в Рубежном Луганской области похоронили юного бойца Игоря Петрова, который погиб 14 июня в результате обстрела боевиками на Донбассе под Новотошковским. Парню было 20 лет.

Погибшие герои мая 2018-ого