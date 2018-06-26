Социальные страницы
Курсы валют
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.26
Межбанк BID 26.23
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 30.38
Межбанк BID 30.35
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.26
Межбанк BID 26.23
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 30.38
Межбанк BID 30.35
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Мнения
Лонгриды
Styler
Интервью

"Отец был рядом": в сети скорбят по погибшему 20-летнему бойцу

STYLERLIFE        26.06.2018 - 08:41
Фото: pixabay.com/kyasarin
Фото: pixabay.com/kyasarin

Военного ранил вражеский снайпер на передовой

В понедельник, 25 июня, в больнице города Днепр умер украинский военный Руслан Баглык из города Тростянца Сумской области. Об этом на своей странице в Facebook сообщила советник председателя Днепропетровской ОГА Татьяна Губа.

Она сообщила, что боец получил крайне тяжелое ранение от пули вражеского снайпера 19 июня. Погибшему было всего 20 лет.

"Руслан ушел не приходя в сознание, рядом был отец... Врачи боролись до последней минуты... Выражаю искренние соболезнования семье, побратимам и всем кто боролся за жизнь Руслана", - написала Татьяна.

Скриншот поста (facebook.com/tpguba)

Пользователи соцсетей выразили сочувствие семье погибшего.

"Опять большое горе, опять ребенок погиб за нас, но увы к большому сожалению никто из "высокопоставленных лиц" так и не узнает, кем был этот парнишка, потому что деньги затуманили разум.... Единственное, что утешает, что на всех будет суд Божий.... Прости нас, Руслан, и покойся в объятиях Господа", - написала Наталья Пальцева.

Скриншот комментариев (facebook.com/tpguba)

Ранее сообщалось, что в Рубежном Луганской области похоронили юного бойца Игоря Петрова, который погиб 14 июня в результате обстрела боевиками на Донбассе под Новотошковским. Парню было 20 лет.

Погибшие герои мая 2018-ого

В Мелитополе простились с погибшим на Донбассе бойцом (фото) Во Львовской области умер ветеран АТО
Теги: АТО, Донбасс, погибший, военный, ООС
"Долбаная штирлициада": Бабченко пожаловался на жизнь в "бункере" после покушения
Квартира за тысячу долларов: как в Украине живут города-призраки
"Алиби" возвращаются: сестры Завальские сделали неожиданное заявление
"На душе светло": Ани Лорак поделилась теплыми впечатлениями от Киева
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь