У Луганській області поховали 20-річного бійця, загиблого на Донбасі (відео)

Військовослужбовця поховали в прифронтовому Рубіжному

У Рубіжному Луганської області поховали юного бійця Ігоря Петрова, який загинув 14 червня в результаті обстрілу бойовиками на Донбасі під Новотошківським. Хлопцеві було 20 років. Про це повідомляє ТСН.

Військового поховали в прифронтовому Рубіжному. Попрощатися із загиблим бійцем прийшли всі військовослужбовці його підрозділи, сусіди і знайомі. Вони схиляли голови і ставали на коліна перед бойовим братом.

Відео: У Рубіжному поховали юного бійця (tsn.ua)

"Почався артобстріл, отримав осколкове поранення. Бойові медики витягли його з поля бою під обстрілом і везли, рятували", - розповів про загибель солдата командир підрозділу Геннадій.

Іван Петров служив навідником розрахунку автоматичного гранатомета механізованого батальйону 53-й окремої механізованої бригади.

Раніше повідомлялося, що на Донбасі загинув 29-річний боєць "Правого сектора".

"12 червня о зоні проведення операції Об'єднаних сил загинув 29-річний боєць Зінов'єв Олексій. Доброволець з "Правого сектора" загинув в зоні бойових дій в ДТП", - розповіли в мережі.

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