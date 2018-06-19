Социальные страницы
Курси валют
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.26
Межбанк BID 26.23
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 30.38
Межбанк BID 30.35
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.26
Межбанк BID 26.23
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 30.38
Межбанк BID 30.35
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Точка зору
Лонгріди
Styler
Інтерв'ю

У Луганській області поховали 20-річного бійця, загиблого на Донбасі (відео)

STYLERLIFE        19.06.2018 - 09:57

Військовослужбовця поховали в прифронтовому Рубіжному

У Рубіжному Луганської області поховали юного бійця Ігоря Петрова, який загинув 14 червня в результаті обстрілу бойовиками на Донбасі під Новотошківським. Хлопцеві було 20 років. Про це повідомляє ТСН.

Військового поховали в прифронтовому Рубіжному. Попрощатися із загиблим бійцем прийшли всі військовослужбовці його підрозділи, сусіди і знайомі. Вони схиляли голови і ставали на коліна перед бойовим братом.

Відео: У Рубіжному поховали юного бійця (tsn.ua)

"Почався артобстріл, отримав осколкове поранення. Бойові медики витягли його з поля бою під обстрілом і везли, рятували", - розповів про загибель солдата командир підрозділу Геннадій.

Іван Петров служив навідником розрахунку автоматичного гранатомета механізованого батальйону 53-й окремої механізованої бригади.

Раніше повідомлялося, що на Донбасі загинув 29-річний боєць "Правого сектора".

"12 червня о зоні проведення операції Об'єднаних сил загинув 29-річний боєць Зінов'єв Олексій. Доброволець з "Правого сектора" загинув в зоні бойових дій в ДТП", - розповіли в мережі.

Загиблі герої травня 2018-го

Мріє повернутися додому: у мережі розповіли зворушливу історію бійця – кримського татарина "Відповідальний, сумлінний, енергійний": колега розповів про загиблого на Донбасі 26-річного бійця
Теги: военный, Луганская область, Боец
"Весь час на війні": Одеса попрощалася з Народним героєм України Володимиром Галаганом (фото)
"Потрібно зустріти гідно": в мережі розгорівся скандал через бійця АТО з триколором (фото)
"Скаржиться на холод": російському режисерові вдалося прорватися до Сенцова
"Не мають права": лідер Kozak System закликав позбавляти громадянства жителів Донбасу (відео)
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся