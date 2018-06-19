В Луганской области похоронили 20-летнего бойца, погибшего на Донбассе (видео)

Военнослужащего похоронили в прифронтовом Рубежном

В Рубежном Луганской области похоронили юного бойца Игоря Петрова, который погиб 14 июня в результате обстрела боевиками на Донбассе под Новотошковским. Парню было 20 лет. Об этом сообщает ТСН.

Военного похоронили в прифронтовом Рубежном. Проститься с погибшим бойцом пришли все военнослужащие его подразделения, соседи и знакомые. Они склоняли головы и становились на колени перед боевым братом.

Видео: В Рубежном похоронили юного бойца (tsn.ua)

"Начался артобстрел, получил осколочное ранение. Боевые медики вытащили его с поля боя под обстрелом и везли, спасали", - рассказал о гибели солдата командир подразделения Геннадий.

Иван Петров служил наводчиком расчета автоматического гранатомета механизированного батальона 53-й отдельной механизированной бригады.

Ранее сообщалось, что на Донбассе погиб 29-летний боец "Правого сектора".

"12 июня в зоне проведения операции Объединенных сил погиб 29-летний боец Зиновьев Алексей. Доброволец из "Правого сектора" погиб в зоне боевых действий в ДТП", – рассказали в сети.

Погибшие герои мая 2018-ого