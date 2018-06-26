Социальные страницы
Курси валют
USD
26.31
Курс доллара
Покупка 25.98
Продажа 26.31
Межбанк ASK 26.2
Межбанк BID 26.18
НБУ 2617.36
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.81
Курс евро
Покупка 30.11
Продажа 30.81
Межбанк ASK 30.6
Межбанк BID 30.57
НБУ 3062.31
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.28
Курс рубля
Покупка 3.86
Продажа 4.28
НБУ 4.16
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.31
Курс доллара
Покупка 25.98
Продажа 26.31
Межбанк ASK 26.2
Межбанк BID 26.18
НБУ 2617.36
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.81
Курс евро
Покупка 30.11
Продажа 30.81
Межбанк ASK 30.6
Межбанк BID 30.57
НБУ 3062.31
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.28
Курс рубля
Покупка 3.86
Продажа 4.28
НБУ 4.16
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Точка зору
Лонгріди
Styler
Інтерв'ю

"Батько був поруч": в мережі сумують за загиблим 20-річним бійцем

STYLERLIFE        26.06.2018 - 08:41
Фото: pixabay.com/kyasarin
Фото: pixabay.com/kyasarin

Військового поранив ворожий снайпер на передовій

У понеділок, 25 червня, в лікарні міста Дніпро помер український військовий Руслан Баглик з міста Тростянця Сумської області. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила радник голови Дніпропетровської ОДА Тетяна Губа.

Вона повідомила, що боєць отримав вкрай важке поранення від кулі ворожого снайпера 19 червня. Загиблому було всього 20 років.

"Руслан пішов не приходячи до тями, поруч був батько... Лікарі боролися до останньої хвилини... Висловлюю щирі співчуття родині, побратимам і всім хто боровся за життя Руслана", - написала Тетяна.

Скріншот поста (facebook.com/tpguba)

Користувачі соцмереж висловили співчутті родині загиблого.

"Знову велике горе, знову дитина загинула за нас, але на жаль на превеликий жаль ніхто з "високопосадових осіб" так і не дізнається, хто був цей хлопчина, бо гроші затуманили розум.... Єдине, що втішає, що на всіх буде суд Божий.... Прости нас, Руслане, і спочивай в обіймах Господа", - написала Наталія Пальцева.

Скріншот коментарів (facebook.com/tpguba)

Раніше повідомлялося, що у Рубіжному Луганської області поховали юного бійця Ігоря Петрова, який загинув 14 червня в результаті обстрілу бойовиками на Донбасі під Новотошківським. Хлопцеві було 20 років. 

Загиблі герої травня 2018-ого

У Мелітополі попрощалися із загиблим на Донбасі бійцем (фото) У Львівській області помер ветеран АТО
Теги: АТО, Донбасс, погибший, военный, ООС
"Довбана штиліціада": Бабченко поскаржився на життя в "бункері" після замаху
Квартира за тисячу доларів: як в Україні живуть міста-примари
"Алібі" повертаються: сестри Завальські зробили несподівану заяву
"На душі світло": Ані Лорак поділилася теплими враженнями від Києва
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся