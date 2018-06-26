"Батько був поруч": в мережі сумують за загиблим 20-річним бійцем

Військового поранив ворожий снайпер на передовій

У понеділок, 25 червня, в лікарні міста Дніпро помер український військовий Руслан Баглик з міста Тростянця Сумської області. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила радник голови Дніпропетровської ОДА Тетяна Губа.

Вона повідомила, що боєць отримав вкрай важке поранення від кулі ворожого снайпера 19 червня. Загиблому було всього 20 років.

"Руслан пішов не приходячи до тями, поруч був батько... Лікарі боролися до останньої хвилини... Висловлюю щирі співчуття родині, побратимам і всім хто боровся за життя Руслана", - написала Тетяна.

Скріншот поста (facebook.com/tpguba)

Користувачі соцмереж висловили співчутті родині загиблого.

"Знову велике горе, знову дитина загинула за нас, але на жаль на превеликий жаль ніхто з "високопосадових осіб" так і не дізнається, хто був цей хлопчина, бо гроші затуманили розум.... Єдине, що втішає, що на всіх буде суд Божий.... Прости нас, Руслане, і спочивай в обіймах Господа", - написала Наталія Пальцева.

Скріншот коментарів (facebook.com/tpguba)

Раніше повідомлялося, що у Рубіжному Луганської області поховали юного бійця Ігоря Петрова, який загинув 14 червня в результаті обстрілу бойовиками на Донбасі під Новотошківським. Хлопцеві було 20 років.

Загиблі герої травня 2018-ого