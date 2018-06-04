Отказала во въезде на ЧМ-2018: Россия разрушила мечту австралийца с физическими отклонениями

Российская сторона отказала во въезде нескольким поклонникам футбола из Австралии

Некоторым австралийским болельщикам отказали во въезде в Россию на ЧМ-2018. Так, от визовой политики РФ пострадал Аарон Кэмм, который мечтал попасть на мундиаль с восьми лет. Об этом сообщает "Сегодня".

Австралийские болельщики отметили, что они зарегистрировались в системе Fan ID, каждый из них получил документ, служащий физическим подтверждением наличия у человека Fan ID.

Однако государственные органы РФ уведомили австралийцев по электронной почте, что их Fan ID отклонены. При этом по правилам, установленным на время ЧМ-2018, Fan ID должен был служить аналогом визы для лиц, приобретших билеты на матчи турнира.

"Я просто помешан на футболе. Получив ID, я подумал что-то вроде: "О, это становится правдой, мне достался этот красивый ламинированный ID, я еду на чемпионат мира". Я хотел отправиться на чемпионат мира с тех пор, как смотрел игры ЧМ-98, когда мне было восемь лет. Это было воплощение мечты", – рассказал болельщик Аарон Кэмм.

Он потратил несколько тысяч австралийских долларов на билеты на матчи и авиабилеты. По электронной почте у иностранца попросили предоставить паспортные данные для подтверждения личности.

В итоге Кэмм получил последнее сообщение. Однако в нем была лишь копия текста из опубликованных ранее условий въезда на ЧМ-2018. В письме отмечалось, что у России остается право отказывать во въезде в любой момент.

Кэмма уведомили, что его Fan ID отклонен, но никаких подробностей в тексте письма не было.

Австралиец вынужден пользоваться специальным креслом в силу заболевания двигательного аппарата. Однако об отказе во въезде в Россию сообщили и многие другие болельщики, не имеющие подобных физических особенностей.

"Я зашел на сайт Fan ID и воспользовался их формой для связи. Я получил стандартный ответ, в котором говорилось, что они могут отклонить, чей угодно Fan ID, не сообщая каких-либо частных деталей этого решения", – рассказал болельщик Ройбен Гарлетт.

Ранее сообщалось, что "Интер" будет транслировать Чемпионат мира 2018 – СМИ.

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