Відмовила у в'їзді на ЧС-2018: Росія зруйнувала мрію австралійця з фізичними відхиленнями

Російська сторона відмовила у в'їзді кільком шанувальникам футболу з Австралії

Деяким австралійським вболівальникам відмовили у в'їзді до Росії на ЧС-2018. Так, від візової політики РФ постраждав Аарон Кемм, який мріяв потрапити на мундіаль з восьми років. Про це повідомляє "Сьогодні".

Австралійські вболівальники зазначили, що вони зареєструвалися у системі Fan ID, кожен з них отримав документ, який є фізичним підтвердженням наявності у людини Fan ID.

Проте державні органи РФ повідомили австралійцям електронною поштою, що їх Fan ID відхилені. При цьому за правилами, встановленими на час ЧС-2018, Fan ID мав служити аналогом візи для осіб, які придбали квитки на матчі турніру.

"Я просто схиблений на футболі. Отримавши ID, я подумав щось на кшталт: "О, це стає правдою, мені дістався цей красивий ламінований ID, я їду на чемпіонат світу". Я хотів вирушити на чемпіонат світу з тих пір, як дивився ігри ЧС-98, коли мені було вісім років. Це було втілення мрії", – розповів уболівальник Аарон Кемм.

Він витратив кілька тисяч австралійських доларів на квитки на матчі та авіаквитки. Електронною поштою у іноземця попросили надати паспортні дані для підтвердження особи.

У підсумку Кемм отримав останнє повідомлення. Однак у ньому була лише копія тексту з опублікованих раніше умов в'їзду на ЧС-2018. У листі зазначалося, що у Росії залишається право відмовляти у в'їзді в будь-який момент.

Кемму повідомили, що його Fan ID відхилений, але ніяких подробиць в тексті листа не було.

Австралієць змушений користуватися спеціальним кріслом через захворювання рухового апарату. Однак про відмову у в'їзді в Росію повідомили і багато інших вболівальників, які не мають подібних фізичних особливостей.

"Я зайшов на сайт Fan ID і скористався їхньою формою для зв'язку. Я отримав стандартну відповідь, в якій говорилося, що вони можуть відхилити, чий завгодно Fan ID, не повідомляючи яких-небудь приватних деталей цього рішення", – розповів вболівальник Ройбен Гарлетт.

Раніше повідомлялося, що "Інтер" транслюватиме Чемпіонат світу 2018 – ЗМІ.

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