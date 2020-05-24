Открытие зоопарка в Киеве вызвало небывалый ажиотаж: толпы людей стояли без масок

Зоопарк в Киеве открылся вчера, 23 мая, после длительной реконструкции. Во время своего брифинга мэр города Виталий Кличко пригласил всех посетить обновленный зоопарк. Жители и гости столицы прислушались к словам мэра и пришли на открытие. При этом возле зоопарка образовались огромные очереди.

Всем стало интересно увидеть обновленный зоопарк, в котором провели масштабные реставрационные работы. В очереди совсем забыли про социальную дистанцию. Кроме того, многие люди были без масок.

Очередь в киевский зоопарк (фото: Telegram-канал PavlovskyNEWS)

Также вдоль проспекта Победы организовалась импровизированная стоянка из автомобилей посетителей зоопарка. Соответствующие фотографии опубликовал Telegram-канал PavlovskyNEWS.

Очередь в киевский зоопарк (фото: Telegram-канал PavlovskyNEWS)

Напомним, что, по словам Кличко, после открытия и до конца карантина в Украине посетители и сотрудники зоопарка должны придерживаться всех норм безопасности. На входе в зоопарк посетителям должны проверять температуру. Также обязательно при входе необходимо надевать маску.

В столичном зоопарке также должно быть ограничено количество посетителей. На территории зоопарка сделали новый комплекс входа, а также установили новый универсальный вольер для птиц и животных, общественные туалеты и медпункт.

Кроме того, продолжается строительство приматника, парковки на 500 автомобилей, фудкорта и океанариума. Вторая очередь должна открыться в июле этого года.