Под открытым небом: в Одессе женщина родила двойню на пляже

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Роды начались внезапно

На популярном одесском пляже "Отрада" молодая женщина родила двойню под открытым небом. О этом сообщают "Факты".

Инцидент произошел 30 июля недалеко от берега моря, на "Трассе здоровья", которая соединяет городские зоны отдыха с пляжем "Отрада". Очевидцы рассказывают, что беременная женщина прогуливалась по алее и у нее внезапно начались роды.

"Она, вероятно, была на пляже, а после решила отдохнуть, подышать воздухом. Вдруг у нее начались схватки, мы вызвали скорую помощь, но пока та ехала, женщина уже стала рожать", - рассказали свидетели.

На помощь роженице пришли сотрудники "Муниципальной стражи", которые дежурили неподалеку, и опытные женщины. Они приняли первого малыша, а медикам, которые прибыли на место происшествия, осталось только перерезать пуповину. Второго малыша врачи приняли также на пляже.

По предварительной информации, роды прошли успешно, и медики не выявили у новорожденных детей никаких патологий. Маму и двойняшек госпитализировали в один из одесских роддомов.

Местные жители шутят, что в Одессе появился новый роддом под открытым небом, которому дали название "Трасса здоровья".

Кстати, мы недавно писали о том, что эксперты назвали самое худшее место для родов среди развитых стран.

Было проведено исследование, в ходе которого изучались родильные отделения больниц и собиралась информация от семей, которые потеряли близких из-за родовых или послеродовых травм.

Видео: РБК-Украина